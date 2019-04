Skole suger elever til sig - 98 procent af dem læser videre

Hvad skal du være, når du bliver stor?

Det er et spørgsmål, vi formentlig alle har fået som børn - og et spørgsmål, der kan være temmeligt svært at svare på, når man næsten er stor.

Mange unge er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge, men i Skanderborg er tvivlen knapt så udbredt.

Her har man samlet alle kommunens 10. klasser i Campus Skanderborg, og det er i høj grad lykkes at knække koden i forhold til at komme de unges usikkerhed til livs.

98 procent af eleverne i UCS10 kommer videre i uddannelsessystemet.

Mange elever fra andre kommuner

Samlingen af 10. klasser kaldes UCS10, og én af de elever, der har oplevet en stor udvikling på UCS10, er 17-årge Mathias Østergaard.

- Du modnes mere her, og du får mere tid til at tænke over, om du virkelig vil på gymnasiet eller ej. Det er et år, hvor du får lov til at tænke over det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

over 20 procent af eleverne kommer fra andre kommuner.

Publikummet er stort, når der er alternativt modeshow på UCS10.

Elever får lov til at udfolde sig

Eleverne kan ved siden af den klassiske undervisning tage fag som eksempelvis dans, e-gaming og modeshow.

Ifølge leder for USC10, Anders Jepsen, har de alternative fag stor betydning for de unge.

- Man kan få lov til at komme ned og spille fodbold i ti timer eller være håndværker i ti timer. Man får sine faglige fag samtidig med, at man bliver afklaret med, hvad man skal bagefter, siger han og fortsætter:

- Det er det bagved, som er trækplastret her. Det er musik, sport, dans og kreative fag.

Når det nye skoleår på USC10 i Skanderborg starter efter sommerferien, hedder elevtallet 230. Det er 34 flere elever end nu.

