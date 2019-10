Skole samler ordblinde: - Fedt, at man ikke er alene

I køen for igvire firere, stod de tre brødre på geeld smaemn med mngaet iivgre sjæle, der alle havde en stor viden.

Sætningen ovenfor ligner måske en god omgang volapyk. Men faktisk er det indledningen til det berømte eventyr Klods Hans, som den kan se ud for en ordblind.

Læs også Efter camp for ordblinde: - Jeg kan nærmest være med ligesom alle andre

Torsdag afholdte Auning Skole et ordblindearrangement, der skulle sætte fokus på fællesskab blandt børn med læse- og skrivevanskeligheder.

Det kan nemlig være en stor hjælp for børnene at møde nogle, der har samme udfordringer som dem selv.

- Det er et fedt, at vi samles og kan se, hvor mange vi er, og at man ikke er alene om det. Der er kun to i vores klasse, der er ordblinde, siger Andreas Pors, der går i 8.a på Auning Skole.

VIDEO: Læs hele eventyret om Klods Hans her. Det giver ifølge 'Et Liv Som Ordblind', der står bag videoen, ikke et billede af, hvad det vil sige at være ordblind, men videoen kan give dig en forståelse af, hvor meget energi, det måske kræver for ordblinde at læse en tekst.

Jeg føler mig ikke anderledes

Den anden klassekammerat, der bøvler med ordene, er Mathilde Elisabeth Vestergaard Knudsen. Hun er glad for at have en at snakke med, som også kender til de udfordringer, man som ordblind kan opleve i hverdagen.

- Når mine venner skriver til mig, eller jeg læser noget på Instagram, så kan jeg godt have svært ved at forstå det. Det er fedt lige at kunne spørge Andreas, hvordan han gør tingene og at vide, at der er en, der har de samme udfordringer som en selv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er et fedt, at vi samles og kan se, hvor mange vi er, og at man ikke er alene om det Andreas Pors, 8.a, Auning Skole

Selvom ordblindhed er en udfordring, er det ikke noget, der slår Mathilde Elisabeth Vestergaard ud.

- Jeg synes ikke, man føler sig anderledes, det kan godt være træls, at de andre har nemmere ved tingene, men ellers mærker man ikke til det, siger hun.

Læs også Julie er ordblind og får hovedpine af lektier: - Det hjælper at tegne

Mathilde Elisabeth Vestergaard og Andreas Pors er to ud af 75 elever, der torsdag var samlet på Auning Skole. Arrangementet blev afholdt i forbindelse med den internationale ordblindeuge.

De er ikke alene

Dagens formål var at samle de elever på Auning Skole, som enten er diagnosticeret ordblinde eller har en læseudfordring, så de har brug for it-hjælpemidler.

Læs også Hjælp til ordblinde virker

- Det handler om at vise børnene, at de ikke er alene. Så når de for eksempel har gruppearbejde, ikke er bange for at sige, at de lige har brug for at få læst en tekst op, mens de andre læser den, siger Christina Birch, skoleleder på Auning Skole.

Ifølge Andreas Pors, der godt kan læse, men bruger et hjælpeprogram til at stave, er ordblindhed ikke noget stor samtaleemne.

Der var i alt 75 børn samlet til ordblindearrangement på Auning Skole torsdag.

- Jeg snakker ikke rigtigt med andre om det, det er ikke noget, man råber højt om. Det er jo mere normalt ikke at være ordblind, siger han.

Og netop den udfordring, skal dagens program forhåbentligt være med til at løse.

Læs også Blachman om ordblindhed: - Det er en kæmpe gave

- Vi ønsker også at dyrke fællesskabet, så dem, der har været ordblinde i lang tid, kan hjælpe de nydiagnosticerede, for det er rigtig godt at tale med nogen, som har det på samme måde som en selv, siger Christina Birch.

Ikke en selvfølge, at forældre kan hjælpe

Til dagens arrangement var både børn og forældre velkomne. Skolen arrangerer også forældreaftener, hvor forældrene lærer de programmer at kende, som børnene bruger til dagligt.

Læs også Danmarks første ordblinde-efterskole fylder 50 år

- Det er ikke en selvfølge, at forældrene kan hjælpe. Men de kan være vedholdende og sige, at børnene altså skal bruge deres hjælpeprogrammer. Og hvis en opgave er svær, kan de være med til at støtte og hjælpe med at komme igennem de udfordringer, der opstår, siger Christina Birch.

Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet står bag ordblindeugen.

Præcist hvor mange danskere, der lider af ordblindhed vides ikke, men ifølge Nota regner man med, at omkring 7 procent af den danske befolkning har læsevanskeligheder.