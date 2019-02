Skole rives ned i ny ghettoplan - og der bliver adgang forbudt for arbejdsløse

Mandag præsenterede Horsens' borgmester, Peter Sørensen (S), kommunens nye helhedsplan for Sundparken.

Målet med planen er at give området et løft og ikke mindst sikre, at Sundparken forsvinder fra regeringens ghettoliste.

Planen indebærer blandt andet en dyr flytning af Langmarkskolen på Nørrebakken.

Nedslidt med små lokaler

Det betyder, at 500 elever fra området skal finde en ny vej til skole, og at skolens bygninger rives ned for at gøre plads til rækkehuse.

Det er ikke en kan-opgave, det er en skal-opgave. Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens

- Vi har en på mange måder velfungerende skole, men vi er udfordret af de fysiske rammer. Det er en meget nedslidt skole, vi mangler alle former for faglokaler, og vores klasselokaler er meget små, siger skoleleder for Langmarkskolen Birthe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Flytningen vil blandt andet sikre skolen ud i fremtiden og forhåbentlig tiltrække nye elever fra andre områder af byen, lyder det fra skolelederen, der er positiv over for kommunens plan.

Ifølge borgmesteren står den eksisterende skole står over for en renovering, der vil koste 80-100 millioner kroner, mens en ny skole koster 100-110 millioner.

03:32 VIDEO: Birthe Rasmussen er overordnet positivt indstillet over for flytningen af Langmarkskolen, men der er også et 'men'. Luk video

Vil have flere i job

I helhedsplanen indgår der også, at der anlægges store rekreative og grønne områder og nye gangsti- og cykelstiforbindelser, der skal binde Sundparken sammen med de omkringliggende byområder.

01:23 VIDEO: Sarah Joram bor i Sundparken og har svært ved at genkende politikernes negative billede af stedet. Luk video

Horsens Kommune vil også gøre en indsats for at få flere af Sundparkens beboere i uddannelse eller job.

Kommunen vil gøre 'en betydelig indsats for at opkvalificere unge mellem 16 og 25 år.

- Det handler om, at vi skal have mange flere ind på arbejdsmarkedet. Vi skal også have mange, mange flere til at påbegynde en uddannelse og færdiggøre og helst træde ind på arbejdsmarkedet bagefter, siger borgmester Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den særlige taskforce har allerede sat gang i en række indsatser over for beboere på kontanthjælp, dagpenge, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

02:46 VIDEO: Ifølge Peter Sørensen tillader den nye helhedsplan ikke, at man flytter ind i Sundparken, hvis man er arbejdsløs. Luk video

Boligdirektør vil kæmpe

Indsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesrådgivere. Teamet skal også informere om mulighederne for repatriering.

- Det er ikke en kan-opgave, det er en skal-opgave, lyder det fra borgmester Peter Sørensen.

01:16 VIDEO: Det vigtigste for os er at tage hånd om vores beboere. Ingen efterlades på perronen, lyder det fra Michael Meldgaard, der er direktør for boligselskabet Odinsgaard i Horsens. Luk video

Claus Kvist Hansen (DF), der medlem byrådet i Horsens kommune og medlem af Folketinget, kalder planen for 'dristig og god'.

- Vi kommer uden om, at nogen skal flytte. Det er et af ghettoplanens virkemidler. Men det vigtigste er, at vi kommer i mål, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Et vigtigt 'hvis'

Helhedsplanen forudsætter, at Horsens Kommune får dispensation for kravet om at reducere andelen af almene familieboliger i Sundparken til højst 40 procent inden 2030.

- Vi har prøvet at lave en plan og er kommet op med to dispositionsforslag i forhold til lovgiven om, at der maksimalt må være 40 procent almene familieboliger i et boligområde, sagde borgmester Peter Sørensen (S) på et pressemøde mandag og forsatte:

- Vi søger om disposition til enten 80 procent eller 60 procent almene familieboliger, og vi har en formodning om, at vores forslag bliver kigget på med interesse, men vi ved det først inden sommer.

Ifølge borgmesteren kan kommunen tidligst kommune i gang med helhedsplanen i sommeren 2019.