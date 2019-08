Skole lukker kantine – rammer både fællesskabet og kommunens politik

Skoleledelsen på Ellevangskolen i Risskov har nu lukket kantinen på grund af dårlig økonomi. Linus Folke Jensen går i 9. klasse, og han mener, at eleverne mister et fællesskab på tværs af klasserne - det ærgrer han sig over.

- Det har været hyggeligt og sjovt at komme ned i kantinen, men nu sider de fleste i deres klasser eller er på fodboldbanen med deres klassekammerater og socialiserer sig ikke på samme måde, siger Linus Folke Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Linus Folker Jensen fra 9. klasse på Ellevangskolen har sendt et brev til skolebestyrelsen, hvor han understreger kantinens betydning for eleverne på skolen.

Sammen med mange andre elever demonstrerede han i mandags imod lukningen, og siden har han skrevet et brev til skolebeskrivelsen.

Forældrene i skolebestyrelsen bakker eleverne op.

- Jeg tænker, da det blev læst op for skolebestyrelsen, så sad vi alle sammen med en følelse af, at vi er enige med Linus, siger medlem af skolebestyrelsen, Anja Søgaard Olsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Prioritering af økonomi

Hos ledelsen forklarer de lukningen med dårlig økonomi på skolen generelt, og et påbud fra Fødevarestyrelsen om at forbedre kantinen og dermed bruge flere penge.

- På nuværende tidspunkt er vores økonomi så dårlig, at vi er nødt til at fokusere på kerneopgaven, og det er vores undervisning af børnene. Man skal ikke tro, der kommer en kantinen om tre måneder eller et halvt år, siger skoleleder på Ellevangskolen, Lisanette Qvortrup.

Hun tilføjer, at det kommer til at tage tid, men at de på sigt gerne vil have kantinen tilbage på skolen.

Hos skolebestyrelsen er de enige med ledelsen i, at lukningen af kantinen var den eneste mulighed, men de er bekymrede for konsekvenserne.

- Jeg tænker da, det kan betyde, at der sidder nogle børn, som er sultne, ukoncentrerede og som ikke er undervisningsparate.

Hun er enig med Linus Folke Jensen i, at det også kan gå ud over det sociale samvær.

Minipizzaer, salat og dagens ret plejede er nu erstattet af madpakker.

Ellevangskolen undersøger nu, om de har råd til at få mad leveret udefra, og det håber Linus Folke Jensen kan lade sig gøre.

- Jeg håber selvfølgelig, at der kommer et andet madtilbud, hvor man kan få noget mad, og hvis du så ikke kan få det sociale, så få noget sundt, varm mad, siger Linus Folke Jensen.

Det er Aarhus Kommunes mål, at børn og unge får gode mad- og måltidsoplevelser i blandt andet skolen.

TV2 ØSTJYLLAND har prøvet at få en kommentar til konsekvenserne af kantinelukningen fra rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom. Han har dog ikke haft tid til at blive interviewet i dag.

Eleverne på Ellevangskolen er frustrerede over, at kantinen er lukket.