Skole foreslås lukket i Norddjurs: - Forfærdelig stemning

Norddjurs Kommune er i store økonomiske vanskeligheder og skal, som det ser ud lige nu, spare 460 mio. kr. over de næste fire år. Nu ligger de første besparelsesforslag klar, og de har skabt undren på lukningstruet skole.

Mølleskolen i Ålsø syd for Grenaa foreslås nemlig lukket, og det er især på skoleområdet, at politikerne vil finde penge. Helt nøjagtigt lidt over 40 mio. kroner.

Der er en forfærdelig stemning på skolen i dag. Vi har haft et stabilt elevgrundlag og en positiv økonomi gennem længere tid, men vi er klar over, at alle skoler er i spil. Vi undrer os dog over udspillet. Erik Vedelsbo Falk, skoleleder

- Det kom bag på mange, at vi er i spil til at lukke. Det er et gennemgribende forslag med besparelser på mange skoler, men vi er så den eneste, der foreslås lukket fuldstændig, siger skoleleder på Mølleskolen, Erik Vedelsbo Falk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolelukningen er en del af det foreløbige udkast til besparelser, som økonomiudvalget i Norddjurs onsdag skal drøfte. Det er altså stadig blot på tapetet at lukke Mølleskolen, og først hvis politikerne bliver enige onsdag om at arbejde videre med idéen, sendes forslaget i høring.

Undrer sig over udspillet

Under alle omstændigheder er skolen klar til kamp.

- Der er en forfærdelig stemning på skolen i dag. Vi har haft et stabilt elevgrundlag og en positiv økonomi gennem længere tid, men vi er klar over, at alle skoler er i spil. Vi undrer os dog over udspillet, siger Erik Vedelsbo Falk.

Læs også Børn mødte op på rådhus: Kæmper mod besparelser

Derfor forventer skolelederen da også, at bestyrelsen, støtteforeningen og mange andre vil gå på barrikaderne for skolens overlevelse.

- Vi tager i første omgang en stor flok ind til rådhuset i Grenaa i morgen, når økonomiudvalgsmødet finder sted. Vi frygter dog, at politikerne bliver enige, og vi får svært ved at ændre noget, lyder det fra ham.

Allerede nu protesterer folk fra skolen mod den mulige lukning. Her er et skilt sat op ved Aarhusvej i Grenaa.

Også lagt op til store skattestigninger

Borgmester i Norddjurs, Jan Petersen (S), er ikke meget for at udtale sig om det konkrete forslag før mødet onsdag.

- Nu er det jo først behandling af forslaget i morgen, så jeg kan ikke sige noget om, hvad det er, vi sender ud til høring. Og så har vi en lang høring. I oktober kender vi vilkårene på indtægtssiden, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over besparelser på skoleområdet lægges der op til serviceforringelser hos de ældre, massive fyringsrunder og store skattestigninger.