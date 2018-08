Skole forbyder mobiltelefoner i undervisningen: - Vi fjerner en stressfaktor

Skal en uddannelsesinstitution bestemme, hvornår voksne studerende bruger deres mobiltelefon?

Ja, mener ledelsen på Erhvervsakademi Aarhus, der har besluttet at gøre et mobilforbud permanent efter to års forsøg.

Dermed er det slut med at gå på nettet eller Facebook for de 380 nye studerende på 1. semester på markedsføringsøkonomi-uddannelsen.

Forbuddet gælder i al undervisning.

- Det her handler i bund og grund om kultur på holdene. Vi som akademi har også som ansvar at have dannelse med i det, vi gør for de studerende, siger uddannelsesleder Pernille Lykkegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg syntes, at det virkede lidt underligt, at nogen skulle diktere det for mig. Lasse Stegmüller Appel, studerende

Erhvervsakademi Aarhus forventer, at forbuddet mod mobiltelefoner giver et bedre socialt liv for de studerende. Samtidig får de mere ud af undervisningen og dermed højere karakterer.

- Generelt er jeg ikke tilhænger af at lave en masse regler. Men når det giver mening, som vi virkelig tror på, at det gør her, så sætter vi nogle rammer og gør alle bevidste om det, forklarer Pernille Lykkegaard.

Kan koncentrere sig

Ifølge Uffe Thomsen, som underviser på Erhvervsakademi Aarhus, var de studerende glade for forsøget med at forbyde mobiltelefoner, mens det stod på.

Det er en af årsagerne til, at det nu bliver gjort permanent for flere hundrede nye studerende.

- Som de studerende selv beskrev det, så fjerner vi en stressfaktor. I stedet for at mobilen altid brummer i lommen, så kan de nu koncentrere sig om fagligheden.

I alt 320 studerende har sagt farvel til mobilerne, mens de koncentrerer sig om undervisningen.

Både fordele og ulemper

Blandt de studerende er der delte meninger om mobil-forbuddet.

Lasse Stegmüller Appel kan se både fordele og ulemper:

- Min første indskydelse var, at jeg syntes, at det virkede lidt underligt, at nogen skulle diktere det for mig.

- Jeg kan godt forstå, at man tænker, at det kan være underligt at lave regler for voksne mennesker. I bund og grund er jeg nok også lidt bange for, at det kan blive en glidebane, siger han.

Daniel Ellegaard Snorgaard bakker op om mobilforbuddet på Erhvervsakademi Aarhus.

Daniel Ellegaard Snorgaard bakker derimod 100 pct. op om forbuddet:

- Først tænker man, at det er lidt skræmmende. For telefonen er jo sådan en hverdagsting, som man brugte til hjælp i timerne.

Daniel Ellegaard Snorgaard anerkender imidlertid, at der er statistiker og tal på, at det faktisk går bedre for de studerende, når de har lagt telefonen væk sammen med Facebook og de sociale medier.

Derfor er han tilhænger af forbuddet:

- Med tiden tror jeg, de unge finder ud af, at det ikke behøver at være en regel, men at man faktisk bare lægger den væk.

Mobilen skal blive i tasken eller lommen, mens undervisningen er i gang.