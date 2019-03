Skole dropper program, der opdager snyd

I dag sætter eleverne på Randers Statsskole sig foran computerne, når der er terminsprøver på gymnasiet.

Det bliver dog uden Undervisningsministeriets program Den Digitale Prøvevagt, som skal opdage snyd.

Det er skolens ledelse, der har besluttet at boycotte programmet, efter de i går fik en mail fra Undervisningsministeriet, om at det er frivilligt at bruge programmet.

- Det er fuldstændig utilstedeligt, at de sender en mail ud én dag inden terminsprøven. Alle har haft den opfattelse, at det er noget, vi skal bruge, og nu laver de en kovending og siger, at vi selv må bestemme. Hvorfor har de ikke styr på det? Det er derfor, at vi er lidt oppe på barrikaderne, siger Lone Andersen, der er rektor på Randers Statsskole.

Tusindvis boycotter

Undervisningsministeriet havde tænkt sig at teste programmet, når de omkring 50.000 gymnasieelever skal til terminsprøver de kommende uger, men torsdag formiddag havde 4700 personer i hele landet tilkendegivet, at de vil nægte at installere Den Digitale Prøvevagt. Det har de gjort via en boykot-begivenhed på Facebook.

Baggrunden er, at de mener, at det er ulovligt at kræve, at eleverne installerer et program på deres computer, som gør det muligt for skolen at se, hvilke hjemmesider de besøger og hvilke programmer, de har åbent.

På Randers Statsskole havde elever også tænkt sig at boycotte programmet ved at aflevere en blank terminsprøve, men det bliver der ingen grund til, da skolen ikke vil kræve, at eleverne installerer programmet på deres computere.

Gør, som de plejer

- Der har været meget kritik af den, og vi har været usikre på, om den lever op til persondataloven, men det gik vi ud fra, at den gjorde, fordi vi havde fået at vide, at vi skulle bruge den. Men nu boycotter vi den også. Det er meget få, der snyder, og derfor mener vi, at det er et meget stort våben at bruge imod snyd, i forhold til hvor mange der snyder, siger rektor Lone Andersen.

I stedet for vil de gøre, som de plejer til terminsprøverne. Hvis man for eksempel ikke må bruge internettet, vil de holde øje med, om enkelte computere bruger nettet meget, men de kan altså ikke se, hvad personerne går ind på.

Hvad de gør til sommerens eksamener, ved de ikke endnu.

Også andre skoler vælger at droppe programmet under terminsprøverne, blandt andre Tradium i Randers.