Skørt fund: 41 år gammel chipspose dukket op i skovbund

En helt almindelig arbejdsdag i det gode vejr i skoven ved Lisbjerg endte med et lidt skørt fund for en 41-årig pædagog.

Emil Hahn-Thomsen var nemlig sammen med en gruppe børn fra skovbørnehaven, han arbejder i, på tur i Lisbjerg Skov nord for Aarhus.

Han var i gang med udgravningen af et nyt kartoffelbed til børnehaven, da en sjov overraskelse dukkede frem.

- Jeg var ved at anlægge både urtehave og kartoffelbed herude i skoven, og så tog jeg det første spadestik, og der fandt jeg så Kims-chipsposen, siger Emil Hahn-Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her på billedet kan man svagt se sidste holdbarhedsdato, som var den 2. oktober 1978.

Og det er ikke en hvilken som helst chipspose, han har fundet. På posens forside er sidste holdbarhedsdato nemlig printet til den 2. oktober 1978.

Jeg vil gemme den som et eksempel på, at vi skal være gode ved naturen og tage vores skrald med os. Så den skal i glas og ramme. Emil Hahn-Thomsen

- Det ligner jo ikke Kims-chipsposer, som de ser ud i dag på grund af størrelsen og skriften, så jeg tog den op og kiggede på den med det samme og kunne se, at den var fyrre år gammel, siger han.

Fundet af den gamle pose har givet stof til eftertanke. Ud over salgsdatoen på forsiden, er posen nemlig stort set intakt - og så er Emil Hahn-Thomsen selv født i det år, posen blev produceret.

Emil Hahn-Thomsen og børnene fra skovbørnehaven Nørrestenbro er ofte på tur i Lisbjerg skov, hvor chipsposen blev fundet.

- Posen og jeg er jo lige gamle, og det er nok posen, der har forandret sig mindst på de mere end fyrre år, siger han og fortsætter:

- Det er jo sådan lidt et skræmmeeksempel på, hvor lang tid affald ligger i naturen og ikke forgår med årene. For den kunne sikkert lige så godt have ligget de næste 40 år og se lige sådan ud til den tid, siger han.

Derfor har han også et forslag til, hvordan man kan få bugt med det skrald - og særligt plastik - der ligger i naturen i mange år.

- Jeg tænker, man kan sætte en konkurrence igang om, hvem der kan finde det ældste stykke plastik i naturen og på den måde også få ryddet op i naturen.

Chipsposen indeholdt i alt 30 gram paprikaskruer, og de kan stadig købes den dag i dag - dog ikke i den type pose, som Emil Hahn-Thomsen har fundet. Selv vil han beholde posen lidt endnu.

- Jeg vil gemme den som et eksempel på, at vi skal være gode ved naturen og tage vores skrald med os. Så den skal i glas og ramme, siger han.

Nu kan posen se frem til et liv bag glas og ramme hjemme hos Emil Hahn-Thomsen.

Ikke gearet til plastik

Ifølge Signe Brokjær, der er mikrobiolog ved Aarhus Universitet, er fundet af chipsposen ikke overraskende. For der er meget plastik i vores natur, som ikke bliver nedbrudt.

- Det viser, at naturen slet ikke er gearet til alt det plastik, der ligger derude. Det er ikke blevet tilpasset igennem vores evolution, fordi plastik er så nyt for os, siger Signe Brokjær til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Derfor begynder vi at finde de her 40-50 år gamle plastikfund som chipsposen, fordi det simpelthen ikke kan nedbrydes i jorden i dag.

Hellere sprød end nedbrydelig

Hos Orkla Confectionary & Snacks, der ejer Kims Chips, lægger marketingsdirektøren vægt på, at man så anderledes på emballage dengang, posen blev produceret:

For os er det vigtigt, at produkterne er friske, og så må vi appellere til, at forbrugerne smider emballagen i en skraldespand. Lars Christensen, Kims Chips

- Det her er jo et klart udtryk for, at emballage ikke skal i naturen, men i skraldespanden. Og i dag gør vi meget for at sætte mærke på poserne, som viser netop det, siger Lars Christensen, der er marketingsdirektør hos Kims Chips til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan ser en pose med paprikaskruer fra Kims Chips ud i dag. Foto: Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S

Han fortæller desuden, at de endnu ikke har fundet løsningen på at lave en miljøvenlig pose samtidig med at holde kvaliteten af produktet.

- Hvis emballagen skal leve op til, at varen forbliver sprød, og olien ikke harsker, så er den ikke nedbrydelig i naturen, siger han og fortsætter:

- For os er det vigtigt, at produkterne er friske, og så må vi appellere til, at forbrugerne smider emballagen i en skraldespand.