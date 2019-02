Skipperliga Update Runde 21: Kallesøes 'wundertor'

Der er endnu ikke blevet scoret mod de østjyske hold i 2019!

Fodboldåret er i gang, og AC Horsens, AGF og Randers FC slap alle godt ud af forårspremieren. En solid hjemmeside, en dødkedelig Hobro-kamp og en totalt overlegen tur til Aalborg er overskrifterne for weekendens kampe.

I Skipperligaens nye YouTube-format, Skipperliga Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber.

Ugens Profil bliver kåret, stillingen i Skipperligaen-Ligaen på holdet.dk bliver vendt, og så kigger Kasper Skipper naturligvis også frem mod den kommende runde.

Følg Skipperligaen på YouTube ved at trykke her - så er du sikker på at få Skipperligaen Update hver uge!

Ugens video kan også ses her: