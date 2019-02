Skiftede vognbane: Ophidset mand henvendte sig med kniv

En 25-årig mand blev tirsdag formiddag overhalet af en anden bilist på Grenaavej i Risskov. Den anden mandlige bilist steg ud af sin bil med en kniv i hånden og henvendte sig til den 25-årige bilist.

Hvis der er nogen, der har set optrinnet eller aflæst registreringsnummeret, hører vi meget gerne fra dem. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Episoden fandt sted tirsdag formiddag kl. 10.48 på Grenaavej i Risskov, efter den 25-årige mand havde skiftet vognbane i krydset ved Veri Centret. Han forklarer, at der efterfølgende pressede sig en sølvfarvet Mercedes ind foran og bremsede hårdt op.

- Han kommer kørende og skifter vognbane, hvor en anden bil stopper op, banker på ruden og virker meget aggressiv, fortæller Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Den 25-årige mand nåede heldigvis at låse bilen indefra og forsøgte at komme væk ved at bakke. Den truende bilist forsvandt fra stedet, da den 25-årige steg ud og måtte undskylde en kvindelig bilist bag sig, efter at have bakket ind i hende.

Ifølge Østjyllands Politi er den 25-årige mand helt uforstående over for den anden bilists truende adfærd og mener ikke, at han selv har kørt på en måde, der kunne have påvirket den anden bilists ophidselse.

Politiet har oplysninger på kvinden, der kørte bagved den 25-årige bilist og så optrinnet, men de opfordrer også andre, der kan have oplysninger om episoden eller mandens identitet, til at henvende sig.

