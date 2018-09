Skibes brændstof tjekkes for svovl: Det er farligt

I dag, torsdag, var Søfartsstyrelsen på kontrol i Aarhus Havn. Dette var for at sikre, at de store krydstogtskibe ikke sejler med tankene fulde af farligt og forbudt brændstof.

- Vi er på vej op til maskinchefen, hvor vi skal kigge på nogle papirer og certifikater, fortæller skibsinspektør for Søfartsstyrelsen Christian Ovesen Ploug til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvert år sejler der omkring 100.000 skibe gennem de danske farvande. De gennemsejlinger forurener mere end al trafik på landjorden både biler, busser og toge.

Årsag til dødsfald

Det vurderes, at der hvert år dør 450 danskere på grund af forurening fra skibsfart. Derfor var Søfartsstyrelsen ude for at sikre sig, at skibene overholder reglerne.

Skibene skal nemlig flere steder i Europa sejle med såkaldt let dieselbrændstof, der kun har 0,1 procent svovl frem for tungt brændstof, der har op til 3 procent.

- Jeg tager tre prøver i prøveflasker fra skibets brandoliesystem og så bliver de sendt ind og analyseret af et laboratorium, og så definerer de hvad svovlprocenten er, siger Christian Ovesen Ploug.

Et moderne skib sejler omkring 5 til 10 meter på en liter diesel. Derfor er det også vigtigt, at reglerne overholdes.

Det er disse tre dunke, som skal fyldes med olie fra skibet.

Har intet at skjule

Krydstogtskibet som Christian Ovesen Ploug fra Søfartsstyrelsen er ude og tjekke hedder Costa Favolosa. Skibet har en besætning på 1.100 mand, der skal servicere op til 3800 gæster.

Den form for undersøgelser af krydstogtskibene oplever kaptajnen særligt, når han sejler i Norden.

- Vi er klare, gennemsigtige og vi viser alt, hvad de beder om at se, fortæller Ignazio Giardina.

Christian Ovesen Ploug skal tjekke, at der ikke er mere end 0,1% svovl i skibets brændstof. Ifølge skibets registreringer har de 0,10, som er lige på grænsen.

- Nu går vi ned i maskinen og tager en olieprøve. Den bliver sendt ind til laboratoriet nu her, og så analyserer de den for at se, om den svarer til den olie, som de har registeret, siger Christian Ovesen Ploug.

