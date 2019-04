Skelet kan være nøglen til gåden om vikingegravplads

For få måneder siden kom arkæologer lidt tættere på at besvare et mere end 100 år gammelt spørgsmål: Hvor gravlagde de aarhusianske vikinger deres døde?

Et skelet af en viking blev nemlig fundet i Mølleparken, og få måneder senere er fundet nu udstillet på Moesgaard Museum.

- Vi udstiller den fordi, det er et spændende fund. Det er den første sikre vikingetidsbegravelse, vi har fundet i Aarhus. Det gør det til noget helt unikt, og så er det sjovt, at vi kan komme til at udstille ham så hurtigt. Han blev fundet i december kort før jul, siger Mogens Høegsberg, der er arkæolog fra Moesgaard Museum.

Skelettet blev fundet med en økse og et skjold, og det gjorde det let at datere fundet.

Det var helt nøjagtigt tirsdag den 18. december, skelettet blev fundet, og det stod klart med det samme, at der var tale om en viking – og så endda en kriger.

- Det er spændende, at når vi endelig finder en viking, så er det en kriger. Det kan vi se, fordi han har været begravet med skjold og økse, og det er også grunden til, at vi kan datere ham til vikingetiden, før vi har fået en kulstof 14-datering, siger Mogens Høegsberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Mogens Høegsberg jubler over fundet og håber, at det kan lede til endnu flere begravede vikinger.

Godt bevaret - ikke uforstyrret

Selvom vikingen formentlig har levet et hårdt krigerliv, så er skelettet godt bevaret. De seneste måneder har Moesgaard Museums konserveringsafdeling været ved at stabilisere skelettet, der næsten er komplet.

Krigeren har nemlig ikke fået helt ro i sin grav.

Resterne af vikingekrigeren kan ses i en glasmontre på Moesgaard Museum.

- Vi kunne se, da vi udgravede ham, at der måtte være sket en forstyrrelse på et eller andet tidspunkt, efter han var begravet. Hvornår kan vi ikke sige, men hans kranium og det øverste af overarmsknoglerne mangler desværre, siger arkæologen.

Gennem tiden er der fundet masser af grave i forbindelse med byggeri, men vikingernes gravplads i Aarhus har endnu ikke været til at lokalisere.

På museet kalder de skelettet for Vikingen fra Mølleparken.

Måske kan krigeren, der nu ligger i en glasmontre på Moesgaard Museum, kaste mere lys over mysteriet.

- Nu har vi ledt efter det sted, hvor man har begravet sine døde i vikingetiden i Aarhus. Vi har ikke kunne finde den tidligere, men måske er vi på sporet af en af de vikingetidige gravpladser, siger Mogens Høegsberg til TV2 ØSTJYLLAND.