VIDEO: Supersygehusets nye helikopter-platform officielt indviet

I dag blev helikopterplatformen på Skejbys hjerteafdeling officielt indviet.

Platformen skal sikre, at akutte patienter fra hele regionen møder de bedste eksperter så hurtigt som muligt.

I dag var der officiel indvielse af Skejbys helikopterlandingsplads.

Det kan for eksempel være patienter, der hurtigt skal flyves ind med en blodprop i hjertet.

- Vi redder liv ved at kunne tilbyde patienterne den hurtigste behandling. Det er det, der er afgørende for hjertepatienterne. Både for om de overlever, men også om de efterfølgende får følgesygdomme, siger Hans Erik Bøtker, der er overlæge og professor på Aarhus Universitetshospital.

02:54 VIDEO: Leif Yding Sørensen blev tidligere på året ramt af en blodprop i hjertet. Han blev fløjet til hospitalet i Skejby. Videoen er fra april 2018. Luk video

Hurtig behandling

Hurtig behandling er det, man kan opnå med at ankomme med helikopter.

Vi redder liv ved at kunne tilbyde patienterne den hurtigste behandling. Hans Erik Bøtker, overlæge og professor, Aarhus Universitetshospital

- Det er til de patienter, der kommer længst væk fra. Heldigvis var både regionen og de involverede fonde relativt hurtige til at se lyset i, at det her kunne være en gevinst for hjertepatienterne. Derfor var de også relativt hurtige til at yde økonomisk støtte til det, siger Hans Erik Bøtker.

00:36 VIDEO: Her bliver den 71 tons tunge helikopterplatform løftet på plads. Videoen er fra juni 2018. Luk video

Gavner borgere fra hele regionen

Også regionrådsformand Anders Kühnau (S) er tilfreds med den nye helikopterplatform.

- På verdensplan er vi allerede på allerøverste niveau med den hjertebehandling, som vi kan give på Skejby Sygehus. Det gør, at borgere fra hele regionen nu kan få gavn af den gode behandling, som vi kan give her. I og med at vi kan flyve dem med helikopter. Det betyder, at der nu ikke er mere end 20 minutters forskel på, om du får et hjertestop i Ringkøbing eller fra midten af Aarhus

- Det er fantastisk, at vi kan give alle borgere i Region Midtjylland et tilbud om livreddende hjælp, siger Anders Kühnau.

Læs også Første måned med ny helikopter-platform i Skejby: - Den redder liv

Helikopterplatformen blev taget i brug den 19. marts i år. I løbet af den første måned landede 23 patienter på platformen.