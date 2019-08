Skandaleramt børnehave: Konsulenter og ny leder skal skabe ro

Uro, vrede og frustration har siden maj været nogle af nøgleordene i institutionen Stjernehuset, som ligger i bydelen Helsted ved det nordlige Randers.

Men nu er de negativt ladet nøgleord måske på vej til at være fortid.

Randers Kommune har nemlig ansat en ny leder i institutionen og samtidig hyret et eksternt konsulentfirma, som skal bidrage til at skabe ro i Stjernehuset. Det er en melding, som glæder Camilla Hou, der er mor til én af børnene i børnehaven.

- Jeg synes, det er rigtig positivt. Der har været udtrykt mistillid til ledelsen, og nu er næsten alle blevet skiftet ud, så jeg tænker, det er rigtig godt. Og jeg tænker, at det giver noget ro, at der kommer nogen ude fra, så vi ikke skal blive ved med at diskutere, hvem vi skal stole på, siger Camilla Hou til TV2 ØSTJYLLAND.

Fik ikke job igen

Uroen i institutionen opstod, da en mandlig pædagogmedhjælper blev mistænkt for at have krænket en pige fra børnehaven seksuelt.

Østjyllands Politi frafaldt dog hurtigt sigtelsen, da de ikke fandt nogle beviser for, at det skulle være sket.

Selvom pædagogmedhjælperen ikke blev sigtet i sagen, meddelte kommunaldirektøren, Michael Maaløe, at pædagogen ikke vil få sit job tilbage. Det var størstedelen af forældrene utilfredse med, da de mente, at kommunen straffede manden, selvom sigtelsen blev fra faldet.

Vil tilbage på sporet

Randers Kommune har valgt at hyre et eksternt konsulentfirma af to årsager. Til dels for at få dem til at stå for det almindelige tilsyn, som kommunen skal lave, og til dels for at skabe ro i Stjernehuset.

- Det interessante for os er at finde ud af, hvordan vi kan komme videre i institutionens hver dag, og det skal konsulentfirmaet hjælpe os med.

Konsulentfirmaet kommer ind en enkelt dag, hvor de skal observere børnene, børnenes indbyrdes leg, personalet og personalets interaktion med børnene. Efterfølgende skal personalet have feedback fra konsulentfirmaet.

- Vi har valgt den måde, fordi vi vurderer, at det er den bedste løsning i forhold til at komme videre. Det er et kompetent personale, vi har ansat i institutionen, så vi forventer, at en dag med observation er nok, og hvis det ikke er det, må vi tage den derfra, siger Michael Maaløe.

Børnehuset Stjernehuset har været i vælten, siden det i maj kom frem, at en pædagogmedhjælper var mistænkt for at have krænket en pige seksuelt. Sigtelserne mod medhjælperen er siden frafaldet. Foto: Mathias Fredslund Hansen / Jysk Fynske Medier / Ritzau Scanpix

20 børn er meldt ud

Siden uroen i Stjernehuset begyndte i maj, er der 20 børn, der er blevet meldt ud af institutionen. På trods af det, vil kommunen ikke skære ned på personalet, som det er lige nu.

- Det er fantastisk ærgerligt, at så mange børn har forladt institutionen, men for at skabe ro, vil vi på nuværende tidspunkt ikke ændre på bemandingen. Vi overbeviste om, at institutionen nok skal komme på rette spor igen, siger Michael Maaløe.

Kommunaldirektøren oplyser, at børnehaven har fået en ny leder, fordi den anden er sygemeldt.