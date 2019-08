Skandale i populær skakforening: Formand beskyldes for snyd

Et tomt lokale i Katrinebjerg-området i Aarhus og snyd omkring 100.000 kroner.

Det er nogle af de ting, som forhenværende formand for skakforeningen Chess House, Sven Christensen, bliver beskyldt for i disse dage.

Sven Christensen skulle ifølge anklagerne have tømt skakforeningens lokaler for al møblering og materiel samt have snydt for noget i omegnen af 100-150.000 kroner.

- Problemet har været, at vi i regnskabet fra 2018 fandt ud af, at der var nogle ting, der ikke hang sammen. Sven Christensen havde givet sig selv noget provision af nogle tilskud fra kommunen på 112.000 kroner, fortæller nuværende formand Thomas Hauge Vestergård til TV2 ØSTJYLLAND.

Noget af det kan selvfølgelig bruges fordi, man er formand. Men 150.000 det er helt hen i vejret Thomas Hauge Vestergård, formand, Chess House

De 112.000 kroner kom som et tilskud til en digital skakplatform, hvor børn og unge kan mødes i fritiden over et spil skak samt andre aktiviteter for børn.

- Det er en meget sympatisk idé, men vi har aldrig set et produkt, siger Thomas Hauge Vestergård.

Hovedpersonen selv mener ikke, at kritikken mod ham er berettiget.

Chess House har i følge Thomas Vestergård for nyligt indkøbt skakure, som burde ligge i kasserne her. Det gør de ikke længere.

- Platformen har kørt i den periode, den skulle. Det har vi dokumenteret over for kommunen. Jeg må gå ud fra, at de kan fremkomme med dokumentation, som jeg kan tage stilling til, siger Sven Christensen som situationen med den digitale platform.

Tomme lokaler og mangel på penge

Thomas Hauge Vestergård beskylder derudover Sven Christensen for at have hævet 150.000 kroner, som Thomas Hauge Vestergård ikke mener alt sammen er blevet brugt til foreningen.

- Alene i år har han hævet 150.000 kroner på Chess Houses konto. Noget af det kan selvfølgelig bruges fordi, man er formand. Men 150.000 det er helt hen i vejret. Og det ved jeg, fordi jeg før har været formand, siger Thomas Hauge Vestergård.

Disse beskyldninger ser Sven Christensen ligeledes ikke som berettiget, og han mener, at det er nærmest umuligt at snyde med så mange penge i foreningen.

- I Chess House har vi simpelthen ikke så mange penge. Vores råderum har typisk været mellem 15.000 og 20.000 kroner. Så det vil være meget svært for mig at tage de beløb, man beskylder mig for, udtaler Sven Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand Thomas Hauge Vestergård viser rundt i det tomme skaklokale.

Chess House har i en del år været samlingspunkt for skakentusiaster i Aarhus og store dele af Østjylland. Blandt andet har Nordre Skakklub holdt til i lokalerne i Katrinebjerg. For dem har situationen med Chess House gjort opstarten efter sommeren besværlig.

- Det er en drønhamrende ærgerlig situation, vi er havnet i. Vi har sæsonstart om fjorten dages tid, og vi har været nødt til at udskyde det. Fordi vi ved ikke, om vi har lokaler eller materialer. Det er der, vi står nu, siger Mikkel Hansen, formand for Nordre Skakklub.

Det vil være meget svært for mig at tage de beløb, man beskylder mig for Sven Christensen, forhenværende formand, Chess House

I forbindelse med anklagerne om, at Sven Christensen har fjernet møblerne fra Chess Houses lokaler, siger han selv således:

- Det er en række frivillige, der har gjort det i forbindelse med, at vi stod i den situation, at jeg ikke kunne være sikker på, at vi kunne være i lokalerne. Foreningen var tvangsopløst og derfor var møblerne og inventaret handlet over i en ny forening.

Håber på snarlig løsning

Selvom partnerne ser meget forskelligt på situationen, så er de dog alle enige om, at der forhåbentligt snart sker en positiv udvikling i sagen.

- Vi skal i første omgang have snakket med kommunen i næste uge. Hvis de siger, at de 112.000 kroner ikke er nogen, de vil have tilbage fra Chess House, så kan vi begynde at lave en rekonstruktion og lave nogle indsamlinger. Så kan vi se, om vi i løbet af tre måneder til et halvt år kan få en lille positiv egenkapital igen. Så kan vi fortsætte derefter, udtaler Thomas Hauge Vestergård.

Sven Christensen håber på, at der bliver plads til dialog.

- Jeg er meget spændt på at se, om vi kan finde nogle løsninger sammen. Vi er nok kravlet for langt op i træerne begge parter. Og vi bør nok se, om vi kan komme ned på jorden igen og få løst det her.

Så kan vi se, om vi i løbet af tre måneder til et halvt år kan få en lille positiv egenkapital igen Thomas Hauge Vestergård, formand, Chess House

Og for dem, der tripper for at spille skak igen, der håber de ligeledes på, at der snart kommer en løsning.

- Vi har fuldstændig tillid til, at de mennesker, som har sat sig ved bordet for at finde ud af det her, de kan finde ud af dét. Jeg har en forhåbning om, at vi hurtigst muligt kan få løst det her, siger Mikkel Hansen.