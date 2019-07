Skal du med bus til Grøn Koncert? Her er, hvad du skal vide

Skal du feste sammen med Jacob Haugaard, Dizzy Mizz Lizzy, ANNE SANNE LIS og mange andre prominente danske bands i dag?

Hvis det er tilfældet, og du skal med bus, er der igen år visse oplysninger, der er værd at vide.

Du bør desuden medbringe en paraply - mere om det længere nede i artiklen.

Særlige billetter

Midttrafik har sørget for mange muligheder for at komme til og fra den store østjyske koncert.

Lørdag er der således indsat ekstra busser i forbindelse med Grøn Koncert i Aarhus.

- Der kører ekstra busser på linje 2A mellem midtbyen og koncertpladsen, så bare hop ombord. Busserne er skiltet med "Grøn Koncert", skriver Midttrafik på Facebook.

Du kan købe en Grøn Koncert-busbillet til 44 kroner og rejse ubegrænset i Aarhus Kommune (zone 301 - 313) i 24 timer, inklusive natbus, med Midttrafiks busser og Letbanen.

Du kan lørdag købe enkeltbillet med Midttrafik app eller med betalingskort ved koncertbussen.

Du kan ikke checke ind eller ud

Middtrafik oplyser, at billetten ikke kan bruges i andre busser eller tog.

Grøn Koncert-busbilletten kan kun bruges lørdag og søndag - og kun hvis du kan fremvise gyldig billet eller armbånd til Grøn Koncert Aarhus 2019 til chauffør/kontrollør.

Af hensyn til dørkontrol og hurtig afvikling af buskørslen er det ikke muligt at checke ind eller ud på rejsekort i koncertbussen fra Park Allé og koncertpladsen, oplyser Midttrafk.

Du kan lørdag købe en enkeltbillet med Midttrafik app eller med betalingskort ved koncertbussen. Det er som normalt muligt at benytte dit pendlerkort.

Få et overblik over de ekstra afgange under Grøn Koncert her.

Risiko for rigtigt møgvejr

TV2 ØSTJYLLAND kan oplyse, at det er en rigtig god idé at klæde sig på til regnvejr.

Der er således risiko for både skybrud og tordenvejr lørdag eftermiddag og aften, oplyser DMI.

Der er lørdag risiko for skybrud flere steder i Østjylland. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

De to vejrfænomener vil ramme lokalt, så det er svært at sige præcist, hvor og hvornår himlen kan åbne sig.

- Det er meget lokalt. Der kan komme skybrud i Aarhus Syd, uden at det bliver voldsomt regnvejr i Aarhus Nord, siger vagthavende hos DMI, Steen Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Uanset hvad er det nok en god idé at tage regntøj og paraply med i rygsækken - bare for en sikkerheds skyld.

