Skæverter og stjernedrys forud for Made in Denmark

80.000 tilskuere og op mod 300 millioner seere verden over kigger med, når Silkeborg de kommende dage lægger græs til den store golfturnering ’Made in Denmark.’

Men allerede i dag, onsdag, havde amatørspillere mulighed for at gå de 18 huller med sportens allerstørste stjerner.

- Det er once in a lifetime, at man får lov til at spille med Søren Kjeldsen, så det bliver rigtig spændende, lød det fra Bo Jakobsen, der er administrerende direktør i Santander Consumer Bank.

God optakt

Det var ikke kun amatørerne, der glædede sig forud for dagens lille turnering. Også holdkaptajn Søren Kjeldsen så frem til dagens såkaldte Pro-Am-turnering.

- Det giver mig en mulighed for, meget tæt på at konkurrencen begynder, lige at sænke skuldrene, slappe af og hygge med dem, jeg spiller med. Det er perfekt, siger Søren Kjeldsen, der er professionel golfspiller.

Søren Kjeldsen og tre amatører endte på en delt andenplads ved dagens turnering.

Svingende kvalitet

I alt deltog 52 hold, der alle blev anført af professionelle golfspillere, og det træk naturligvis mange tilskuere til - og det kunne ses på amatørernes spil, der i begyndelsen var præget af nogle skæverter.

Og det vækkede en smule nervøsitet på sidelinjen.

- Når vi først har set en, der næsten er blevet slået ned, så gemmer vi os lidt bag et træ næste gang, de skal drive ud, griner Kirsten Karlshøj, der var tilskuer til dagens Pro-Am-turnering.

Helt anderledes roligt tog den rutinerede holdkaptajn det.

- De er ikke vant til, at der er så mange folk, der kigger, så derfor bliver de lidt nervøse i starten, hvor de slår lidt dårlige slag. Så går der et par huller, og så begynder de at spille, som de plejer, forklarede Søren Kjeldsen.

VIDEO: Her fortæller chefgreenkeeper Stig Helm-Petersen om forberedelserne til Made in Denmark. Videoen er fra den 20. august.

En stor oplevelse

Og mere end 20 års erfaring tager ikke fejl. For langsomt blev amatørernes spil bedre og bedre, og ved dagens afslutning var smilene om muligt endnu større end ved det første hul.

- Det har været fantastisk oplevelse. Golfspillet kan altid blive bedre, sådan er det jo. Vi er glade for, at vi har haft Søren (Kjeldsen, red.) på holdet, for han spiller godt, siger Bo Jakobsen.

VIDEO: Forud for Made in Denmark tog vi her på TV2 ØSTJYLLAND en snak med Thomas Bjørn om forventningerne til turneringen, der jo foregår på hjemmebane.

Og faktisk spillede Søren Kjeldsen så godt, at han sammen med de tre amatører endte på en delt andenplads ved dagens turnering.

Siden 2014 har turneringen Made in Denmark været afholdt i Himmerland, men i år afholdes det altså i Silkeborg.

Det er Lars Larsen, formand for Made in Denmark, der står bag det store arrangement, og ham, der har besluttet at flytte Danmarks største golfevent fra Himmerland til Østjylland.

Lars Larsen er stolt og glad for, at golfturneringen i år afholdes i Silkeborg.

- Jeg er silkeborgenser, og borgmesteren kom med at godt tilbud sammen med Jyske Bank. Sådan en turnering er voldsomt dyr, så da de kunne skrabe en god sum penge sammen, så synes jeg, at det var et godt tilbud, så det tog jeg imod, fortalte Lars Larsen tidligere på måneden.