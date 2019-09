Skærpet straf sender politiets saks på overarbejde

85.

Så mange multitaskende trafikanter har Østjyllands Politi taget med hænderne på telefonen i stedet for rattet i løbet af den seneste uge. Det viser en optælling, som politiet tirsdag har lavet.

Læs også Vanvidsbilist blitzet med over 100 km/t - måtte køre 50 km/t

For det er kun en uge siden, at straffen for netop dette blev skærpet, således at de trafikanter, der bruger håndholdt mobil under kørsel, nu udover en bøde også får et klip i kørekortet.

Men det afholder altså tilsyneladende ikke alle i at blive fristet til lige at finde telefonen frem. Så sent som tirsdag morgen resulterede en færdselsindsats i Aarhus med 12 klip i kørekortet til trafikanter for netop dette.

Sad med mobilen i skødet og tastede løs

I løbet af halvanden time, fra 7.30 til 9.00, standsede politiet 25 trafikanter i krydset ved Kystvejen og Nørreport i det centrale Aarhus. 12 af dem havde gang i telefonen, men det var kun en enkelt, der talte i den håndholdt. Ifølge Østjyllands Politi sad de resterende 11 og tastede på telefonen, mens den lå i skødet.

Læs også Massiv politikontrol i bydel: 261 fartbøder og 33 klip

Og i fredags blev 28 trafikanter taget med fingrene på mobilen under en stor færdselskontrol i det vestlige Aarhus. I løbet af den første uge med skærpet straf er der altså nu 85 personer, der har fået et klip i kortet alene i Østjyllands Politikreds, der dækker kommunerne Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø.

- Jeg synes, det er enormt trist. Hvert år bliver der slået folk ihjel, fordi bilister er uopmærksomme. Der er ingen telefonopkald, der er så vigtige, at det ikke kan vente. Og jeg kan slet ikke forstå dem, der skriver sms’er eller går på sociale medier, imens de kører bil. Det begriber jeg simpelthen ikke, sagde politikommissær fra Østjyllands Politi, Amrik Sing Chadha, til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med kontrollen i fredags.

Skærpet straf bør have en effekt

Tirsdagens indsats er en del af den landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken, som fortsætter resten af ugen.

Læs også Forbud for lastbiler udvides: Slut med at overhale på flere motorveje

Det nye tiltag med klip i kortet skal og bør gøre en forskel, lyder det fra juridisk konsulent ved interesseorganisationen FDM, Dennis Lange:

- Alt andet lige, så er respekten for at miste kørekortet – som klippet i kørekortet er første skridt imod – større, end respekten for ”bare” at skulle betale en bøde, har Dennis Lange tidligere sagt til TV2.

Udover et klip i kørekortet lyder bøden på 1500 kroner og en afgift på 500 kroner til Offerfonden, hvis ordensmagten fanger bilisterne med hænderne på de elektroniske opmærksomhedskrævere.

Mobilen er den helt store synder

Forbuddet omfatter håndholdt brug af mobiltelefoner, tablets, GPS’er, computere, smartwatches og walkie-talkier. Er du i tvivl om reglerne, kan du se mere om dem her hos Rådet for Sikker Trafik.

Læs også Sådan gør du hvis du møder en spøgelsesbilist

Manglende opmærksomhed på vejen er medvirkende til hver tredje dødsulykke i trafikken, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

Og mobiltelefonen er ifølge FDM en af de helt store opmærksomheds-syndere.

Alene sidste år sigtede politiet på landsplan knap 22.500 personer for brug af håndholdt mobil i trafikken – på både cykel og i busser, lastbiler og biler.