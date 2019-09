Skærmbesøg i hjemmeplejen: Pleje og omsorg uden hænder

Genoptræning, pilledosering og hjælp til blodsukkermåling er eksempler på ydelser, som ifølge Syddjurs Kommune kan ordnes med skærmbesøg.

Målet er, at 5 procent af alle hjemmeplejebesøg fremover skal foretages via skærmen.

Det mener Syddjurs Kommune.

- Vi kommer jo hos rigtig mange borgere, og ved nogle borgere, er det hjælp til struktur og hjælp til medicin, og det er ikke alle steder, der kræver, at man er fysisk til stede, siger områdeleder for hjemmeplejen, Niels Kristian Villumsen.

Lone Nymand skal have hjælp til at tage piller hver morgen, og derfor får hun skærmbesøg tre gange om ugen og fysisk besøg de resterende to dage.

Lone Nymand er en af de borgere, der skal have hjælp til at tage medicin om morgenen.

Kommunen har derfor tilbudt, at hun kan få skærmbesøg mandag, onsdag og fredag, mens hun fortsat får de fysiske besøg tirsdag og torsdag.

- Skærmen kan være en god ting om morgenen, når jeg skal ud og gå tur, fordi jeg føler jeg kommer hurtigere ud ad døren, når jeg har haft skærmbesøg, siger Lone Nymand.

Det, at man er fysisk til stede, betyder måske ovenikøbet, at man sommetider kommer til at gøre ting for folk, som de selv kan. Niels Kristian Villumsen, områdeleder for hjemmeplejen

Kan spare ressourcer

Ældresagen er med på idéen, men de advarer om, at det ikke må blive en billig og dårlig erstatning for den personlige kontakt.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé, for det kan måske spare nogle ressourcer, som kan bruges et andet sted, hvor det er mere vigtigt. Men selvfølgelig kan det ikke stå alene, og et førstegangsbesøg må aldrig være et online besøg, men skal være fysisk, siger Bente Andersen, der er næstformand i Ældresagen.

Bente Andersen er næstformand i Ældresagen, og hun mener, det er en rigtig god idé, da det kan spare nogle ressourcer, som kan bruges et andet sted,

Ifølge Niels Kristian Villumsen er idéen med hjemmehjælpen, at de skal tænke og arbejde rehabiliterende.

Og det er Lone Nymand enig i.

- Når jeg har skærmen, så kan jeg måske meget mere. Når man hører, man kan tage skærmen med i sommerhus og med andre steder, hvor de kan ringe en op, så er det en lettelse for mig. Før i tiden skulle jeg aflyse hjemmebesøgene og få min familie til at hjælpe, hvis jeg ikke var hjemme, siger Lone Nymand.

Lone Andersen viser, hvordan skærmbesøgene fungerer. For hende giver det en frihed, at hun kan tage skærmen med, selvom hun ikke er hjemme, og fortsat få hjælp til at tage sin medicin. Hun er glad for, hun ikke er nødsaget til at aflyse besøgene, når hun ikke er hjemme.

Tryghed skal prioriteres

Ifølge Bente Andersen er det vigtigt, at borgerne føler sig trygge ved skærmbesøgene, og derfor må de heller ikke føle, det er noget, der bliver trukket ned over hovedet på dem.

- Jeg synes, det er vigtigt, at borgeren er medbestemmende, for ellers føler de, det er noget, der bliver trukket ned over hovedet på dem. Det ville jeg heller ikke selv føle var rart, så derfor mener jeg, det er meget vigtigt, at borgeren er medbestemmende, siger Bente Andersen.

Jeg kan også være bekymret for, hvis folk bliver lidt utrygge. Bante Andersen, næstformand i Ældresagen

Hun understreger, at de fysiske besøg fortsat er nødvendige, hvis borgeren ikke er tryg og er bange for, at der sker noget.

- De bekymringer jeg kan have er, hvis folk ikke er vant til at bruge en skærm og aldrig har brugt en PC, så kan det jo ikke bruges. Jeg kan også være bekymret for, hvis folk bliver lidt utrygge

Niels Kristian Villumsen siger, at den faglige indsats fortsat skal leveres med kvalitet, selvom de nogle af de fysiske besøg nu erstattes med skærmbesøg, derfor er det også hjemmeplejen der vurderer, hvor meget den enkelte borger har brug for skærmbesøg.

Og det er Jan Fischer (S), som er formand for Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet, enig i.

Han siger, at den enkelte borger bliver spurgt, om de vil være med i det.

- Det skal være så trygt for borgeren som overhovedet mulig, så jeg kan da godt forstå, der kan være bekymringer, men jeg vil også mane det lidt til jorden. Det bliver kun dem, som vil være med til det her, der skal have det, siger Jan Fischer (S).

- Så hvis der er et sted, hvor man slet ikke kan forestille sig, at det kommer til at fungere, så er det ikke noget, man vil presse ned over hovedet på nogen, siger Niels Kristian Villumsen.

Han tilføjer, at den enkelte borger skal vurderes.

- Det er ikke et absolut alternativ. Det er noget, vi kan gøre mere eller mindre tilpasset efter den enkelte borgers behov, siger Niels Kristian Villumsen.

Må ikke gå ud over kvalitet

Niels Kristian Villumsen understreger, at skærmbesøgene ikke må være på bekostning af den faglige kvalitet.

- Hvis vi oplever, at man ikke kan levere den kvalitet, vi gerne vil yde ved hjælp af et skærmbesøg, så bliver det selvfølgelig afsluttet, og man gør noget andet, siger Niels Kristian Villumsen.

Jan Fischer (S) fortæller, at dem, der har behov for de fysiske besøg ikke får skærmbesøg.

- Jeg er sikker på, at den oplæring man får, så skal man føle sig tryg med den iPad, man får. Og så skal det nok komme til at fungere. Selvfølgelig vil man komme ud for nogle, der ikke kan finde ud af det, og så skal de stadig have deres fysiske besøg, siger Jan Fischer (S).

Lone Nymand får hjælp til at tage medicin hver dag.

Langt fra slut med fysiske hjemmesøg

Niels Kristian Villumsen fortæller, at det skal være nemt for borgeren, så de blot skal trykke på en rød eller grøn knap for at besvare opkaldet fra hjemmeplejen.

- Det skal på ingen måder være slut med de fysiske besøg. Vi tænker, at det kan være en fleksibel løsning til nogen. Vi satser på, at omkring fem procent af de borgere vi kommer ved, der kan det være aktuelt at lave skærmbesøg, siger Niels Kristian Villumsen.

Ifølge Jan Fischer kan skærmbesøgene hjælpe med, at hjemmeplejen når ud til flere borgere.

- Der vil altid være behov for et fysisk besøg, men det her, det gør, at man måske kan nå mere og hjælpe flere borgere, end dem som virkelig trænger til at få hjælp, siger Jan Fischer.