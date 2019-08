Skadet amerikansk stjerne giver koncert alligevel

Der var højst sandsynligt en del, der blev skuffede, da Kiefer Sutherland den 15. april aflyste sin koncert i Pavillonen i Grenaa.

Men nu gør han det godt igen.

Kiefer Sutherland er blandt andet kendt for filmene Young Gund og De tre musketerer. Foto: Ritzau / Scanpix

Den 27. semtember kl. 20 giver han en ny koncert i Pavillonen.

- Vi er utroligt glade for at Kiefer Sutherland og band har fundet plads til erstatningskoncert i Pavillonen i Grenaa, skriver Pavillonen i en pressemeddelelse.

Kiefer Sutherland aflyste koncerten, da han var faldet og havde slået et ribben så hårdt, at det var besværligt for ham at trække vejret.

Da koncerten blev aflyst, lovede Pavillonen, at de, der havde købt billet, ville være garanteret en plads til den nye dato.

- Det er blot et meget lille antal, der ikke har beholdt deres billet til den nye dato. Derfor vil der for de hurtige være mulighed for at købe en af de få billetter, der sælges fra den 21. aug. kl 10.00. Der har været stor søgning på arrangementet, der har været udsolgt længe, og der bliver hermed en mulighed, til de der har været gået forgæves, udtaler Jesper Jul, Direktør i Pavillonen.

Fra Young Guns til von Trier

Kiefer Sutherlund har været et prominent navn i Hollywood siden 1980'erne, hvor han blandt andre var med i filmene "Stand By Me" og "Young Guns".

I 90'erne kunne man blandt mange andre film opleve Sutherland i "A Time to Kill" og som Athos i en udgave af "De tre musketerer".

Sutherland har for nylig gjort sig som den amerikanske præsident Tom Kirkman i Netflix-serien "Designated Survivor". Foto: Valery Hache / AFP / Ritzau Scanpix

I senere år har den amerikanske skuespiller medvirket i flere tv-serier, hvor mange formentlig vil kende ham som Jack Bauer i "24". Sutherland har for nylig gjort sig som den amerikanske præsident Tom Kirkman i Netflix-serien "Designated Survivor".

I 2011 medvirkede Kiefer Sutherland i Lars von Triers film anmelderroste film Melancolia.

- Han er et stort navn, og han har et flot og unikt CV på film. De evner kan han bruge i musikken. Han er super dygtig til at formidle, og det er rigtig interessant, sagde Jesper Jul til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i maj måned.