Hjulmand på stemmesedlen - men den er ugyldig

- Når man tager en stemmeseddel og sætter kryds ved liste A, for derefter at skrive Mette Frederiksen under i en tom rubrik, så er stemmesedlen ugyldig.

Det fortæller Lejf Bøgedal. Han er valgansvarlig i Silkeborg Kommune, og selvom mange nok vil tænke "ja, selvfølgelig, det giver jo sig selv", så er der faktisk en del stemmer fra årets folketingsvalg, som bliver kendt ugyldige på grund af sådanne fejl.

- Det er en lidt træls og dum fejl, for der er jo ingen tvivl om, hvad personen ville, men den er altså ugyldig, siger han.

Bemærkelsesværdige

Når der er folketingsvalg i Danmark, er der nogle regler, som skal overholdes i stemmeboksen. Hvis man husker "sæt kun ét kryds", så er man allerede rigtig langt. Men det er altså ikke alle, som holder sig inden for reglerne.