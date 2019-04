Sjælden regnskovskat født i Randers

Den 31. marts blev en lille killing af arten margaykat født i Randers Regnskov. Den er kun den anden af sin slags, som er født på dansk jord. Begejstringen i regnskoven er derfor stor.

- Det er virkelig svært, at få de her margaykatte til at yngle og vi har prøvet på det i mange år, fortæller dyrepasser Maria Vangsgaard Arentsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er lidt af en sensation for os, at det er lykkedes os at få margaykattene til at yngle. Vi er de eneste i Danmark, der har gjordt det.

- Margaykatten er en sjælden dyreart. Den har en utrolig flot pels, som der er mange der har jaget den for at få fingrene i.

Det er anden gang Randers Regnskov lykkes med at avle en margaykattekilling. Første gang var i 2017 og den nu voksne killing har for nylig forladt regnskoven for at blive en del af avlsprogrammet i England.

En anden margaykattekilling blev født i Randers Regnskov i 2017. Her ses den 1 uge gammel. Foto: Randers Regnskov

Fred og ro i redekasse

Killingen, som blev født den 31. marts, kommer til at indgå i samme avlsprogram, når den bliver voksen.

Lige nu får mor og killing dog fred og ro i redekassen i margaykatteanlægget i regnskoven. Hverken dyrepassere eller dyrlæger har haft fingrene i den lille killing og efter planen er det først, når den er ni uger, at den skal mellem menneskehænder.

- Når den er ni uger skal den vaccineres og ved samme lejlighed kan vi tjekke, om det er en han eller hun, siger Maria Vangsgaard Arentsen

Som besøgende i regnskoven skal man ikke forvente at komme til at se killingen lige de første uger, men det er ikke umuligt, at man kan være heldig at få et glimt af den:

- Mor og killing er i en redekasse inde i anlægget, så det er kun, hvis moren vælger at flytte killingen til en anden kasse, at man kan komme til at se dem, siger Maria Vangsgaard Arentsen.

Her ses den første margaykattekilling, som blev født i Randers Regnskov i 2017. Nu har killingen fået en lillebror eller søster. Foto: Randers Regnskov

Akrobat i regnskoven

Margaykatten er en lille regnskovskat, som i naturen lever i de sydamerikanske regnskove. Her lever den i trætopperne, hvor den fanger aber og fugle.

- Den er en virkelig dygtig klatrer, der kan vende poterne 180 grader for at gå forlæns ned af en træstamme og så kan den springe to meter op i luften, fortæller Maria Vangsgaard Arentsen.

- De er en slags akrobater i regnskoven.