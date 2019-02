Singlemænd har øget risiko for at dø af hjertesygdom

Mænd, der bor alene, har større risiko for at dø af en hjertesygdom.

Sådan lyder resultatet af en undersøgelse, som danske forskere står bag. Det skriver Berlingske.

Ifølge undersøgelsen har mænd, der bor alene, en cirka 90 procent forøget risiko for at dø af en hjertesygdom. Det er dermed en lige så stærk risikofaktor som at være aktiv ryger, skriver avisen.

Alligevel slår det ud, at de, der bor alene, har en betydeligt større risiko for at dø af hjertesygdom end dem, der bor sammen med nogen. Magnus T. Jensen, læge og hjerteforsker

Forskerne har fulgt 3300 mænd fra København fra midten af 1980'erne og 32 år frem. Studiet er publiceret i European Heart Journal - Quality og Care and Cardiovascular Outcomes.

Der er taget højde for en lang række biologiske, livsstilsmæssige og miljømæssige faktorer. Det gælder blandt andet rygning, blodtryk, diabetes, motion, humør og bolig.

Farligt at være alene

- Alligevel slår det ud, at de, der bor alene, har en betydeligt større risiko for at dø af hjertesygdom end dem, der bor sammen med nogen.

- Det er farligt for langt de fleste at være alene. Det er et meget stærkt signal, siger læge og hjerteforsker Magnus T. Jensen, hovedforfatteren på undersøgelsen, der har modtaget støtte fra Hjerteforeningen.

Dog er der i studiet en klar forskel på risikoen, alt efter hvilken socialgruppe deltagerne tilhørte. Universitetsuddannede og folk i chefstillinger havde således ikke en forhøjet risiko ved at bo alene.

Det skyldes ifølge Magnus T. Jensen, at de socialt er mere ressourcestærke og har et andet netværk.

Akut hjerteklinik åbnet

Hvis singlemændene så får en hjertesygdom, kan en ny akut hjerteklinik, der åbnede i Randers i september sidste år, være gavnlig.

Hvis en borger i Randers-, Favrskov-, Norddjurs eller Syddjurs kommune oplever akut opståede symptomer på en hjertesygdom, kunne de nemlig fra den 10. september blive henvist til den akutte hjerteklinik.

Fordelen er, at patienterne bliver mødt af speciallæger, som ser og tager imod patienten. Vi får alle undersøgelser og prøver hurtigt. Patienterne kan dermed undgå indlæggelse. Liv Gøtzsche, overlæge

- Det er patienter, hvor den praktiserende læge er i tvivl, om der er noget alvorligt i forhold til hjertesygdomme eller blodpropper, så kan de få en ambulant undersøgelse på Akut Hjerteklinikken, fortalte Liv Gøtzsche, som er overlæge i Akut Hjerteklinik, i september til TV2 ØSTJYLLAND.

- Fordelen er, at patienterne bliver mødt af speciallæger, som ser og tager imod patienten. Vi får alle undersøgelser og prøver hurtigt. Patienterne kan dermed undgå indlæggelse, lød det videre fra hende.

Liv Gøtzsche glædede sig sidste år over, at klinikken åbnede. Foto: Helle Brandstrup Larsen