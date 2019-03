Simon blaffer rundt: Begyndte i Skanderborg der nu får officielle blaffer-stoppesteder

Simon Dalsgaard fra Aarhus har blaffet gennem flere lande i Europa og dele af Vestafrika.

- Jeg har blaffet hele vejen alene. Det var helt sikkert en svær måde at rejse på, men det er en helt vildt spændende måde at komme under huden på et land og et folk på, fortæller han.

Men også når han skal rundt i det østjyske, kører han rundt på sin tommeltot.

Læs også Kommune afviser ministerkritik: - Vi har ikke gjort noget forkert

Det var dog ikke for at spare penge, at han i sin tid begyndte at blaffe.

- Bussen gik ret sjældent, så i gymnasiet fandt jeg ud af, at jeg kunne sove en halv time længere, hvis jeg tog den på stop i stedet for, fortæller Simon Dalsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgerne skal være med til at beslutte, hvor der skal være stoppesteder, fordi de har den bedste viden om lokale forhold og de praktiske behov Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune

Siden de første ture er det dog også for at spare penge, at Simon Dalsgaard blaffer, når han skal rundt i Danmark.

Blaffer-stoppesteder i Skanderborg

I Skanderborg bliver Jyllands første officielle blaffer-stoppesteder nu sat op, hvor formålet er at styrke tilliden mellem mennesker og den grønne mobilitet.

Her kan alle borgere være med til at bestemme, hvor de nye stoppesteder skal være.

Ved et busstop nær Svejstrup i Skanderborg begyndte Simon Dalsgaard at blaffe.

- Samkørsel er fremtiden. Vi ser et stort potentiale i, at folk kan blaffe fra A til B som supplement til selv at sætte sig i bilen. Borgerne skal være med til at beslutte, hvor der skal være stoppesteder, fordi de har den bedste viden om lokale forhold og de praktiske behov, siger formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick i en pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune.

Her er rigtig mange biler, og de skal næsten alle sammen ind på motorvejen eller til Skanderborg Simon Dalsgaard, Aarhus

Det var også i Skanderborg, at Simon Dalsgaard blaffede for første gang.

Ved et busstop nær Svejstrup i Skanderborg Kommune er der nemlig gode muligheder for at blive samlet op.

Læs også Morten skal inspirere kollegaerne til at droppe bilen

- Her er rigtig mange biler, og de skal næsten alle sammen ind på motorvejen eller til Skanderborg, fortæller han.

Ved busstoppet i Svejstrup forsøgte TV2 ØSTJYLLAND tirsdag at gøre blafferkunsten efter: