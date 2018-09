Silkeborgs største idrætsarrangement nogensinde: Elsker Danmark

Jacob Thorbjørn Olesen var en publikumsfavorit i dag ved det største idrætsarrangement i Silkeborg nogensinde: Den professionelle golfturnering, Made in Denmark

- Kan vi komme op på 70-90.000 tilskuere i løbet af ugen herude, så er det en kæmpe succes. Det er en af de bedst besøgte turneringer hele året for Europa-touren, siger Brian Vester, der er PR-Chef ved turneringen Made in Denmark.

Man kan godt mærke det på de stjerner, der er her, at de synes, det er sjovt at komme til Danmark. Brian Vester, PR-Chef, Made in Denmark

Turneringen, der er et af stoppene i golfsæsonen European Tour, er nået halvvejs, og det er en begivenhed, der med deltagelse af både danske og internationale verdensstjerne har vækket alverdens mediers interesse og sat Silkeborg på verdenskortet.

- Man kan godt mærke det på de stjerner, der er her, at de synes, det er sjovt at komme til Danmark. Det er ikke den største præmiesum, de har på sæsonen, men tilskuermæssigt, så er det et sjovt sted at komme og spille. Også selvom man hedder Lee Westwood eller Thomas Pieters eller John Daly, siger Brian Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Talrige tilskuere er mødt op for at se verdens bedste golfspillere konkurrere.

Arrangementet har kostet op imod 35 millioner kroner, og det er delvist sponsoreret af Silkeborg Kommune og Jyske Bank, der til sammen har givet mere en 10 millioner kroner til turneringen. Forventningen er dog, at der er positive tal i regnskabet, når det hele er slut.