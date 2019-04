Fuglsang henter karrierens største sejr i Liège

Danske Jakob Fuglsang (Astana) sikrede sig søndag karrierens største sejr, da han vandt løbet Liège-Bastogne-Liège.

Fuglsang satte konkurrenterne efter sidste stigning og kørte alene i mål på en flad strækning til sidst.

Dermed blev han den blot anden dansker til at vinde forårsklassikeren, der hører til et af cykelsportens fem monumenter.

I 1993 blev Rolf Sørensen den første danske vinder af løbet.

Jakob Fuglsang var på forhånd blandt favoritterne, hvor der blev talt om endnu en direkte duel mellem Fuglsang og Quick-Step-profilen Julian Alaphilippe.

Slog til med 13 kilometer tilbage

Franskmanden havde dog ikke styrken, da Fuglsang slog til 13 kilometer før målstregen.

Jakob Fuglsang endte som den store triumfator i dagens løb. Foto: Julien Warnand - Ritzau Scanpix

Det danske Astana-kort spillede ud på Roche-aux-Faucon-stigningen, og Alaphilippe kunne ikke følge med.

Davide Formolo (Bora) og Michael Woods (Education First) fulgte Fuglsang, men det var en stakket frist.

Danskeren var for stærk på dagen og først måtte Woods slippe. Formolo hang på, men måtte også give slip, da Fuglsang forcerede.

Dermed lå Jakob Fuglsang alene fremme med fem kilometer igen, og danskeren kunne ikke hentes. Han krydsede målstregen som suveræn vinder og kunne juble.

Jakob Fuglsang krydsede målstregen som suveræn vinder. Foto: Julien Warnand - Ritzau Scanpix

Fik skovlen under Alaphilippe

Efter løbet jublede Jakob Fuglsang over karrierens største endagssejr

- Jeg er super glad for denne sejr. Det er mega fedt. Jeg er glad for, at jeg kunne køre denne uge til ende med succes, siger Fuglsang.

Danskeren var sammen med Alaphillipe udråbt til favorit i den hårde klassiker i Ardennerne.

Men franskmanden fra Deceuninck Quick-Step havde ikke benene på de stejle stigninger syd for Liege. Det stod klart, før Fuglsang rykkede på Roche-aux-Faucons efter et angreb af Michael Woods.

- Jeg er glad for, at jeg fik skovlen under Alaphilippe, selv om han sagde til mig derude, da vi ramte La Redoute, at han håbede, at jeg vandt den her. Jeg tror, at han vidste, at det ikke var hans dag i dag, siger Fuglsang.