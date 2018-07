Silkeborgensere må som de eneste ikke bruge kulgrill: Vi savner grillmad

Alle østjyske kommuner har indført afbrændingsforbud på grund af den knastørre sommer. De fleste steder er det således forbudt at brænde haveaffald, at bruge ukrudtsbrænder eller at tænde bål.

Men Midtjysk Brand & Redning har taget forbuddet et skridt videre.

Midtjysk Brand & Redning dækker Silkeborg Kommune. Derfor er alle borgere i Silkeborg nødt til at leve op til reglerne – eller drage mod en anden østjysk kommune.

I ingen af de østjyske kommuner må man i øjeblikket bruge kulgrill på et brandfarligt underlag – f.eks. ude i naturen. Men Silkeborg Kommune er den eneste østjyske kommune, hvor man heller ikke må bruge kulgrill på et ikke-brandbart underlag såsom asfalt eller fliser.

Silkeborg Kommune er den eneste kommune, hvor det er forbudt at bruge kulgrill - i alle henseender.

- Når man starter en grill op, kan gnisterne fra kullet nå langt, selvom man står på et ikke-brandbart underlag. Hvis man f.eks. står på nogle fliser i en have og griller, kan gnisterne nogle gange nå hen til græsplænen alligevel, og så har vi balladen, siger Klaus Vibe Hebsgaard, der er beredskabschef ved Midtjysk Brand & Redning.

- Når man er færdig med at grille, smider de fleste også kullet hen i et hjørne. Men der kan altså være gløder i kullet selv lang tid efter, man egentlig har slukket grillen. Det sker ikke med en gasgrill, hvor man bare slukker for gassen, og så er der ikke brandfare længere.

Tørkeindekset er på sit højeste mange steder i landet. Foto: DMI

Kulgrillen var ofte årsagen til brand

Klaus Vibe Hebsgaard siger, at Silkeborg Kommune godt nok er den eneste østjyske kommune, der forbyder brug af kulgrill på et ikke-brandbart underlag, men at der er mange andre danske kommuner rundt om i landet, som har forbudt det på samme måde. Og det, mener han, er klogest at gøre.

Verner Händel må pakke sin kulgrill langt væk.

Han fortæller, at det er langt det sikreste at forbyde al slags brug af kulgrillen nu, hvor tørkeindekset er på sit højeste.

Midtjysk Brand og Redning har været ude at slukke brande flere gange, netop hvor kulgrillen har været årsagen til en brand.

Kulgrillen samler støv

Det er dog stadig tilladt at bruge gasgrill på et ikke-brandbart underlag. Det er ægteparret Nanna og Verner Händel, der camperer i Silkeborg, lidt trætte af. De har taget deres kulgrill med, men den må foreløbig stå henne i hjørnet og samle støv.

Grillmad er jo det bedste, men vi må jo bare undvære nu. Og så vente på, at regnen kommer, så vi kan grille igen. Nanna Händel, campist, Silkeborg

- Grillmad er jo det bedste, men vi må jo bare undvære nu. Og så må vi vente på, at regnen kommer, så vi kan grille igen, siger Nanna Händel, og manden istemmer grinende:

- Ja, selvom vi jo heller ikke vil undvære solen.

Normalt ville der stå en grill ved hver anden campingvogn her på campingpladsen i Silkeborg.

Kulgrill versus gasgrill

Indehaveren af Silkeborg Sø Camping og Feriehuse er dog med på, at campisterne har svært ved at undvære grillmaden.

Han fortæller også, at der normalt ville stå en kulgrill ved hver anden campingvogn, men nu er der næsten ingen.

Derfor har han udtænkt en plan: Muligheden for at leje en gasgrill på et fast ikke-brandbart underlag.

- Vi har investeret i en række gasgriller, fordi camping og ferie selvfølgelig også er lig med grill. Så jeg håber, det bliver en win-win-situation, så gæsterne synes, det er en god service, og at vi får en lille smule for besværet, siger Herning Kristiansen..

Herning Kristiansen har været nødsaget til at investere en en række gasgriller.

Man kan leje en stor grill inklusiv gas for 125 kroner per døgn. Men spørger man ægteparret Händel, kan gasgrillen ikke leve op til den vante kulgrill.

- Det er bare ikke det samme. Det skal have den der røgsmag... Man savner grillpølsen, efter man har fået bøffen. Og duften! Der er en vis stemning, når hele campingpladsen lugter af kul. Der er to parter her på campingpladsen. Halvdelen sværger til gas og den anden til kul, siger Verner Händel.

