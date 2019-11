Silkeborg-topscorer udgik med knæskade: Er optimistisk

I mandagens 0-1-nederlag til Brøndby måtte Silkeborgs topscorer, Ronnie Schwartz, udgå med en knæskade efter 34 minutter.

Den målfarlige angriber er dog fortrøstningsfuld og tager situationen med ro.

- Lægen har foretaget nogle undersøgelser, der viser, at knæet er forholdsvis stabilt, så derfor er jeg rimelig optimistisk i forhold til omfanget af skaden, siger Ronnie Schwartz.

Det var et sammenstød mellem Brøndbys målmand Marvin Schwäbe og Ronnie Schwartz, der fik angriberens ben til at sidde i klemme, så knæet fik et vrid.

Har lavet 10 mål

Den 30-årige angriber, som har lavet 10 af Silkeborgs 20 superligamål i denne sæson, fik umiddelbart efter situationen dårlige minder om en korsbåndsskade, han pådrog sig i 2017.

- Det var ikke sjovt at få de tanker inde i hovedet igen på det værst tænkelige tidspunkt for mig, når jeg i længere tid har været inde i en god periode.

- Det gør ondt, og det er det eneste, jeg kan forholde mig til. Men jeg er positiv, medmindre der selvfølgelig kommer dårlige nyheder efter en skanning i løbet af de næste par dage, siger angriberen.

Silkeborg-træner Kent Nielsen er ligeledes optimistisk og bekymrer sig ikke om skaden.

- Jeg håber da, at han kan være med på lørdag mod Horsens, men hvis han ikke kan, så stiller vi stadig med 11 mand på banen, siger en fortrøstningsfuld Kent Nielsen.

Hvis Silkeborg-træneren skal undvære Schwartz i længere tid, er han overbevist om, at de to reserveangribere Emil Holten og Shkrodran Maholli er gode erstatninger for topscoreren.

