Silkeborg-spiller producerer musik til amerikanske rappere

Hvad laver en fodboldspiller i sin fritid? De fleste ville nok skyde på at Champions League i tv og spil som FIFA og Football Manager fyldte størstedelen, og sådan er det måske også for nogen.

Men ikke for Magnus Mattsson fra Silkeborg IF.

Den 19-årige midtbaneprofil har en alternativ fritidsbeskæftigelse, som han dyrker, når træningen på JYSK Park er overstået og handelsskole-lektierne er lavet færdig.

I stedet for at spille FIFA eller se fodboldkampe hele tiden er det bare fedt at lave noget musik. Magnus Mattsson, fodboldspiller, Silkeborg IF.

- I stedet for at spille FIFA eller se fodboldkampe hele tiden er det bare fedt at lave noget musik, siger Magnus Mattsson til Skipperligaen. Han går under kunstnernavnet Dream86 - 86 for Silkeborgs postnummer 8600.

Det startede på efterskolen, men har siden udviklet sig. På gulvet på værelset i mor-Mattssons parcelhus i Silkeborg står der flere guitarer, keyboards, store højtalere og en computer. Det er her, magien sker.

Og det er ikke bare ren hobby-hygge. Nogle af Magnus Mattssons numre, der primært er rap og r&b-inspirerede, bliver sendt over Atlanten, hvor amerikanske undergrundskunstnere rapper til silkeborgenserens lyd.

- Min lillebror vil gerne være min manager, så han styrer min Twitter og Instagram og skriver til forskellige rappere, hvor nogle af dem så gerne vil bruge mine sange. Det svinger lidt, om jeg får penge for det eller ej, siger Magnus Mattsson.

Herunder kan du lytte til et par af Magnus Mattsson/Dream86's numre.

Fodboldspiller og producer

Det kan virke uoverskueligt at skulle balancere en professionel fodboldkarriere og en HHX på tredje år – og samtidig lave musik. Men Magnus Mattsson tager det dog stille og roligt.

- Vi træner mest om formiddagen, så jeg kan lave musik, når jeg kommer hjem om eftermiddagen – hvis jeg ikke skal lave lektier, siger han og fortsætter:

Tit hvis man har en dårlig kamp, kan man godt komme til at tænke over det i lang tid, men så laver jeg et ’happy’ beat, og så fordyber jeg mig i musikken. Magnus Mattsson, fodboldspiller, Silkeborg IF.

- Tit hvis man har en dårlig kamp, kan man godt komme til at tænke over det i lang tid, men så laver jeg et ’happy’ beat, og så fordyber jeg mig i musikken. Selvfølgelig interesserer jeg mig mega meget for fodbold, ser Champions League og så videre. Men det er rart også at lave noget andet.

Han fortæller dog, at hans fravær på hans gymnasiale handelsuddannelse ligger i den høje ende.

Magnus Mattsson er ikke kun inspireret af rap. Bob Marley, Beatles og flere gamle kendinge er alle en del af hans LP-samling.

Musik i omklædningsrummet

Den 19-åriges musikkarriere er ikke gået under holdkammeraternes radar. Det skyldes ikke mindst, at han selv er god til at vise sine nye numre frem.

- Når jeg finder ud af, at en rapper har brugt min sang, så er det første jeg gør at sætte den på i omklædningsrummet, siger Magnus Mattsson og fortsætter:

- Og så er der er delte meninger, men inderst inde tror jeg alle sammen, at de synes, det er mega sejt. Det håber jeg i hvert fald.

Han fortæller blandt andet om lidt små-drillerier fra Dennis Flinta og nogle af de andre holdkammerater. Men det er mest i sjov.

Der er mange, der laver musik, men ligefrem at lave sine egne produktioner og sælge beats til rappere, det er mega sejt. Simon Jakobsen, anfører, Silkeborg IF.

Fra Silkeborg-anfører Simon Jakobsen er der fuld opbakning.

- Jeg er stor fan af, at han har den hobby. Jeg går selv rigtig meget op i musik, så jeg synes, det er mega fedt, at han både går op i musik, men også laver musik. Der er mange, der laver musik, men ligefrem at lave sine egne produktioner og sælge beats til rappere, det er mega sejt, siger Simon Jakobsen til Skipperligaen.

Personlig er anføreren dog til en anden slags musik - blandt andet tyske Rammstein, som han, umiddelbart efter interviewet, skulle forsøge at skaffe billetter til.

- Det er ikke noget, der rammer så meget ind i min personlige musiksmag, men jeg kan høre, at det ligger sig op af Drake og den hiphop-bølje, der er meget populær for tiden, siger Simon Jakobsen.

03:12 VIDEO: Simon Jakobsen er fan af Magnus Mattsson - men musikken er ikke helt i hans smag. Luk video

Musiker eller fodboldspiller?

På det lille værelse på 1. sal i familiens hus sidder den unge mand med fremtiden i egne hænder. Og selvom fodbold har højeste prioritet fylder musiker-drømmene også en del.

Det kunne være fedt at ende med at blive en god producer, men først og fremmest er det fodbolden, jeg fokuserer på. Magnus Mattsson, fodboldspiller, Silkeborg IF.

- Det er drømmen for mig at producere for en stor stjerne i Danmark eller udlandet.

Han fortæller dog, at fodbolden kommer i klart første række.

- Det kunne være fedt at ende med at blive en god producer, men først og fremmest er det fodbolden, jeg fokuserer på.

Hvis du selv kunne vælge, ville du så være professionel fodboldspiller eller musiker?

- Så ville jeg være professionel fodboldspiller. Det er et svært valg, men jeg har dedikeret så meget tid til fodbolden og jeg synes, det er det fedeste i verden at lave. Jeg vil hellere være i toppen af fodbolden, end toppen af musikken, siger Magnus Mattsson.