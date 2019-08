Silkeborg smider tomålsføring og brænder straffe i overtiden

Oprykkerne fra Silkeborg hentede søndag sæsonens første point i Superligaen, da det blev 2-2 ude mod FC Nordsjælland.

Gæsterne var ellers foran 2-0 efter de første 45 minutter, men FCN var skarpest i en uhyre chancerig anden halvleg og kom flot tilbage.

I overtiden kunne Ronnie Schwartz have sikret Silkeborg sejren, men angriberen misbrugte et straffespark.

Situationen, der førte til den store chance fra ellevemeterpletten, kostede også FCN-forsvareren Kian Hansen et direkte rødt kort.

Læs også Plaffeministeren efter brændt straffe: Vil tage ansvaret igen

Det ene point ændrer ikke på, at Silkeborg fortsat ligger sidst i Superligaen.

FCN har efter fem kampe hentet syv point, hvilket rækker til en foreløbig sjetteplads.

Fra første fløjt var det åbenlyst, at Silkeborg havde tænkt sig at holde alle mand på egen banehalvdel og satse på hurtige kontrastød.

Sådan ét var lige ved at give pote efter otte minutter, men Ronnie Schwartz ramte stolpen.

FCN var klart mest på bolden, men værterne havde svært ved at skabe åbne målchancer og blev ofte tvunget til at afslutte langt ude fra.

Efter 28 minutter var Silkeborgs Shkodran Maholli pludselig fri efter en fejl af FCN-forsvareren Kian Hansen, og så sparkede angriberen gæsterne foran med 1-0.

Silkeborg fordoblede føringen syv minutter senere, da Mads Kaalund prikkede bolden i mål efter fremragende forarbejde af Maholli.

Silkeborg fik sæsonens første point. Den første sejr lader dog stadig vente på sig. Foto: Anders Kjærbye - Ritzau Scanpix

Chancerig åbning

Åbningen på anden halvleg blev særdeles chancerig, og allerede efter syv minutter fik FCN's Mohammed Kudus reduceret til 1-2 efter hurtigt opspil i venstre side.

Kampen bølgede frem og tilbage, og begge hold skabte adskillige store chancer.

Med 11 minutter igen lykkedes det efter to forsøg FCN-spilleren Abu Francis at sparke udligningen over stregen og sikre en pointdeling.

FC Nordsjælland tager i næste runde af Superligaen imod OB, mens Silkeborg får besøg af Sønderjyske.