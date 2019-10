Silkeborg slår HIK i gentagelse af pokalfarce

Da Silkeborg og HIK for to år siden trak hinanden i landspokalturneringen, skulle der på grund af en forkert afviklet straffesparkskonkurrence en omspillet kamp til at sende Silkeborg videre.

I år blev det afgjort på 90 minutter plus det løse, da Silkeborg på udebane vandt 1-0 og blev klar til ottendedelsfinalen.

Angriberen Emil Holten sænkede 2. divisionsklubben med kampens enlige mål efter 34 minutter.

Tiltrængt succes

Succesoplevelsen var i den grad tiltrængt for Silkeborg efter en rædselsfuld start på superligasæsonen, hvor holdet stadig er uden sejr og blot har skrabet tre point sammen.

I næste runde af pokalturneringen står superligaholdet over for FC Fredericia fra 1. division. Den kamp spilles 30. oktober.

Med Silkeborgs sejr er der styr på 14 af 16 hold i ottendedelsfinalerne.

Thisted og AC Horsens dyster torsdag om at møde Fremad Amager, mens der er en kamp mod FC København på spil for vinderen af Vendsyssel - FC Nordsjælland, som spilles om en uge.

