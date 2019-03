Silkeborg på glatis: VM i curling er i fuld gang

I disse dage løber et verdensmesterskab af stablen i Silkeborg. Nemlig VM i Curling for kvinder. Her er verdens 13 bedste curlingnationer samlet.

Det er 41. gang, der afholdes VM i curling for kvinder, men det er blot anden gang Danmark får lov til at være vært for mesterskaberne, og allerførste gang det afvikles i Silkeborg.

- Det er gigantisk. Vi er en klub på 30 medlemmer, så selvfølgelig er det stort. VM er det største inden for vores sportsgren – foruden VinterOL. Vores klub har eksisteret i 12 år, og alligevel får vi et arrangement som dette siger formanden for klubben, Søren Skau.

01:44 VIDEO: VM i Curling tiltrækker også fans fra nær og fjern i Silkeborg. Ét par trofaste fans, der har rejst langvejs fra, er parret Hans Madsen og Judy Basak fra Canada. Luk video

Den nyeste opgørelse fra Danmarks Idrætsforbund viser, at der i 2016 var 840 curlingspillere i Danmark, og der er plads til mange flere. Formanden håber, at VM i Silkeborg vil resultere i, at endnu flere vil få øjnene op for curling og få lyst til at være en del af den lille klub i fremtiden.

- Det kunne være rigtig dejligt. Det er et slet skjult håb at VM, kan trække flere spillere til vores klub her i Silkeborg, siger han.

120 frivillige giver en hånd med

Klubben har brugt masser af tid på at forberede sig til mesterskabet, og det har også krævet 120 frivillige.

Én af de frivillige er Iben Larsen. Og det er noget helt særligt for hende, at Danmark har værtsrollen til årets VM. For 40 år siden deltog hun nemlig selv i VM, efter hun var blevet Danmarksmester.

- Det er så fedt at være frivillig, og man møder også en masse af sine curlingvenner igen siger hun.

09:16 VIDEO: Iben Larsen strikkede selv sin landsholdstrøje, da hun for 40 år siden deltog i VM i Curling. Luk video

Danmark har indtil videre tabt alle deres kampe. Mandag aften var de på isen igen. Denne gang mod Kina, som har vundet sine første fire kampe i turneringen.