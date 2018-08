Silkeborg lærer udenlandske unge om friluftsliv

- I Taiwan laver vi aldrig sådan nogle aktiviteter, som det her.

Gigi er 19 år gammel og kommer fra Taiwan. For første gang nogensinde skal hun prøve at sejle i kajak.

- Jeg kan godt lide sport, som for eksempel svømning, basketball og volleyball, men det her er første gang i kajak, siger Gigi.

Gigi er vild med at sejle i kajak.

Det går da også meget godt for de fleste af de 19 unge, som kommer fra 15 forskellige lande.

- Det er rigtig sjovt. I starten faldt jeg i to eller tre gange, fordi jeg var overmodig. Det var lidt for meget: - Lad os være vilde og sejle race, siger Ivan fra Bulgarien.

De unge stifter bekendtskab med kajak, mountainbike og trekking. De er en del af Rotarys sommercamp.

- Outdoor-livet er jo en del af Silkeborg. Vi har jo valgt at kalde os Outdoor Capital (udendørs hovedstad red.), det er netop fordi, vi har utrolig meget at tilbyde lige nøjagtigt omkring det her i Silkeborg, siger Henrik Grosen fra Silkeborg Connect Rotary Klub.

Der skal varmes op, inden man sejler ud i kajak.

Stor oplevelse

De unge skal i løbet af 12 dage blive introduceret til de udendørs aktiviteter, der er i Silkeborg.

- Det er et dejligt land med et meget smukt landskab. Der kan laves mange sjove aktiviteter, siger Clement fra Frankrig.

Gigi fra Taiwan var også rigtig glad for at prøve kajak for første gang.

- Det er meget nyt for mig. Så jeg er meget glad for at være her og prøve det, siger Gigi.

Ivan faldt i vandet fire gange.

Ivan fra Bulgarien var også rigtig god til at vise de andre, hvordan man skal gøre, hvis man gerne vil i vandet.

- Jeg faldt fire gange, så jeg er vant til det. Nu skal jeg vise jer, hvem der kan falde. Men det er en sjov oplevelse. Jeg elsker sådan nogle ting, fortæller Ivan.

De 19 unge sejlede afsted i Silkeborg søndag.