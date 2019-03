Silkeborg IF sejrede - og haler ind på topholdet

Silkeborg blev den store vinder i toppen, da forårssæsonen søndag blev skudt i gang med fuldt program i 1. division.

Nedrykkeren fra sidste sæson, der overvintrede som nummer to i den næstbedste række, indledte nemlig med en sejr hjemme over FC Roskilde på 3-1, og samtidig tabte førerholdet, Viborg, på udebane med 0-1 til Næstved.

Dermed rykker Silkeborg nærmere i toppen. Klubben har 34 point for 20 kampe, mens Viborg bliver på 35 point.

Længe så det ellers ud til, at Viborg skulle slippe fra Næstved med det ene point i sækken, men Næstveds Andreas Moos havde andre planer.

Med ti minutter tilbage tog han chancen fra cirka 25 meter, og bolden sejlede ind i målhjørnet til 1-0 for hjemmeholdet.

Ronnie Schwartz udlignede

I sidste minut havde Viborg en stor dobbeltchance, men ind kom bolden ikke i det afsluttende intense pres.

Det udnyttede Silkeborg altså prompte. Holdet fik ellers ikke den bedste start, for efter 18 minutter bragte Emil Nielsen FC Roskilde foran.

Det lignede også pausestillingen, men minutter før det sidste fløjt udlignede Ronnie Schwartz for hjemmeholdet.

Efter pausen fastholdt Silkeborg momentum. Jeppe Okkels vekslede det til føring et kvarter inde i anden halvleg, og Stephan Petersen gjorde det til 3-1 midtvejs i halvlegen.

Næstved kom med sin sejr op på 22 point på fjerdepladsen, som er samme pointtal som Nykøbing på tredjepladsen. Sidstnævnte indledte foråret med en udesejr på 2-0 over Fremad Amager.

På femtepladsen følger med 30 point Fredericia, der spillede 3-3 ude mod HB Køge.

Superliganedrykkeren fra Lyngby tog et skridt væk fra bunden med udesejren på 1-0 over Hvidovre, mens FC Helsingør - ligeledes nedrykker - slog Thisted med 3-1 på udebane.

