Silkeborg IF opjusterer regnskab efter salg af Robert Skov

Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Den talemåde er lige nu særdeles aktuel i Superligaklubben Silkeborg IF, der kan glæde sig over FC Københavns salg af Robert Skov til Hoffenheim i Tyskland.

For midtbaneprofilen kom i sin tid fra netop den østjyske klub, som har sikret sig en videresalgsklausul, der nu giver penge i klubkassen.

Med salget til FCK og nu videresalget til tysk fodbold er Robert den største transferindtægt i klubbens historie. Kent Madsen, direktør Silkeborg IF

Helt præcist hvor meget salget af Robert Skov til tysk fodbold giver Silkeborg IF vil direktør Kent Madsen ikke ud med, men Silkeborg opjusterer forventningerne til regnskabet for 2019 fra at hedde mellem minus 5 mio. kr. - plus 5 mio. kr. til med sikkerhed at være et plus på mellem 5 - 10 mio. kroner.

- Videresalget får selvfølgelig betydning for vores økonomi, men det betyder mindst lige så meget for Robert Skov, som har gjort det fremragende. Vi er stolte af i Silkeborg IF at have opfostret en af de bedste spillere i Superligaen i nyere tid, siger Kent Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Største indtægt i historien

Når det er sagt, er direktøren da også bevist om den store indflydelse spilleren har haft og får på klubbens økonomiske situation.

- Med salget til FCK og nu videresalget til tysk fodbold er Robert den største transferindtægt i klubbens historie. Det retfærdiggør også de mange penge, vi bruger på talentudvikling, siger han.

De ekstra penge til klubben giver ikke automatisk flere midler til køb af spillere, lyder det videre fra ham.

Men.

- Vi søger en-to spillere, der kan styrke vores hold, og det her giver os da bedre muligheder, siger Kent Madsen.

Ikke med mod Horsens

På grund af salget til Hoffenheim er Robert Skov ikke med i lørdagens Superligakamp, hvor AC Horsens tager imod FC København.

Robert Skov kom til FCK fra Silkeborg i januar 2018, og efter en tilvænningsperiode i den første halvsæson, bragede han for alvor igennem i sidste sæson.

Her hamrede han utrolige 29 kasser ind på vejen mod DM-guldet, og dermed slog han Ebbe Sands tidligere målrekord i Superligaen.