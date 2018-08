Silkeborg henter første sæsonsejr efter trænerfyring

Silkeborg fyrede i ugens løb Peter Sørensen som træner, og i første forsøg var der bonus for holdet.

Søndag scorede Silkeborg sæsonens første mål efter nedrykningen til 1. division, og det var nok til også at hente sæsonens første sejr i den næstbedste række, da FC Roskilde blev besejret 1-0.

Læs også - Jeg er ærgerlig, skuffet og ked af det, siger fyret cheftræner

Peter Sørensen var erstattet af Michael Hansen, som besætter trænerjobbet, indtil Kent Nielsen er klar til at tiltræde 1. juni 2019, når han har overstået en ankeloperation og genoptræning.

Fra sidelinjen kunne Michael Hansen se Frederik Møller score kampens enlige mål efter et hjørnespark i første halvleg.

Dermed nåede Silkeborg op på fire point lige over stregen efter to nederlag og en uafgjort kamp før opgøret mod FC Roskilde.

Nedryknings-kollegaer tabte

I Thisted var der også jubel, for her vandt hjemmeholdet med hele 4-0 over nedrykkede Lyngby.

Her leverede finske Sakari Tukianinen et hattrick, mens Matias Olsen scorede det sidste mål.

Nederlaget placerer Lyngby i den tunge ende af rækken med fem point.

Topholdet HB Køge vandt hjemme 1-0 over Nykøbing FC og topper rækken med 12 point efter fire runder.

Fredericia FC følger efter med syv point efter en 1-0-sejr ude over nedrykkerne fra FC Helsingør, som har to sejre og en uafgjort ud over nederlaget søndag.

Viborg FF vandt hjemme 2-0 over Fremad Amager, mens Hvidovre slog Næstved 2-1.

Efter onsdagens træning i Silkeborg IF sendte Skipperligaen LIVE på Facebook. Udover den nye midlertidige cheftræner, Michael Hansen, talte TV2 ØSTJYLLANDs Kasper Skipper med Simon Jacobsen og sportschef Jesper Stüker. Se videoen herunder: