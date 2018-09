Silkeborg har flest lukkedage: Hellere det end færre pædagoger

19 dage om året holder institutionerne i Silkeborg lukket.

Dermed har kommunen det højeste antal lukkedage i Østjylland - og det tredje højeste i hele landet.

I Silkeborg ser man det høje antal som et vilkår. Man vil hellere have flere lukkedage end færre pædagoger.

- Vi gør det for at sikre de normeringer, som vi har i dagligdagen, hvor vi rigtig gerne vil være tæt på børnene, og også samle børnene i mindre grupper, hvor vi har en god normering af det pædagogiske personale, siger Søren Kristensen (S), der er formand for børne- og ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Bedsteforældrene træder til

Blandt forældrene til børnene i Børnehuset Julsøhaven er det ikke noget problem at planlægge uden om lukkedage.

- Jeg synes, det er fair nok, at der er nogle lukkedage. Tidligere har det ikke været noget problem for os, siger Peter Stampe, en af forældrene fra Sejs.

Flere vælger at lade bedsteforældrene træde til i stedet for feriepasning i en anden institution.

- Vi er jo nødt til at træde til. Det mærker vi da, siger Viola Stenholt, der er bedsteforælder.

Hvis ikke man har bedsteforældre, der kan træde til, må man også indrette sig efter lukkedagene.

- Nu er jeg jo selvstændig, så det er nødvendigt for mig at indrette mig efter det her, for jeg har ikke familie, og jeg er alene med mine børn, siger Camilla Damgaard, der er forælder.

Forskel i lukkedage

Der er stor forskel på, hvor mange lukkedage institutionerne har i de forskellige kommuner. Det viser nye tal fra Børne- og Socialministeriet. På Samsø har man kun tre lukkedage om året. I Skanderborg kommune er der syv.

Ifølge minister Mai Mercado er målet klart: Antallet af lukkedage skal ned.

- Hvis man har mange lukkedage, og man ikke planlægger det ordentligt, så vil der være en større tendens til, at forældrene holder deres børn hjemme. Det er jo skidt, fordi man skal kunne få hverdagen til at gå op, siger Mai Mercado (K), børne- og socialminister.

- Det vigtigste for mig, det er at forældrene har et tilbud, hvor de gerne vil sende deres børn hen. Det kan være i den alternative institution. Men allerhelst vil jeg jo gerne, at det bliver i den oprindelige institution, og at der er færrest mulige lukkedage, siger Mai Mercado (K), børne- og socialminister.

Ifølge en tilfredshedsundersøgelse, der blev lavet i Silkeborg Kommune i 2017, stod det klart, at forældrene i kommunen foretrak bedre normeringer i stedet for færre lukkedage.

- Vi synes, det er vigtigt, at vi har nogle ressourcer i dagligdagen til at tage sig af sprogstimulering, kommunikation med børnene, leg ude i naturen og alle mulige andre forskellige planer, som vi har, og det kræver noget personale, og det kræver nogle medarbejdere, som er dedikeret til opgaven, siger Søren Kristensen.

Men I kan som politikere også prioritere at bruge flere penge?

- Det har vi siddet og kigget på i dag. Lad os nu se, om ikke vi lander en aftale i løbet af nogle dage. Men om de skal bruges på lukkedagene eller bruges på endnu bedre normeringer i dagligdagen, det er noget, vi skal prioritere med nogle af de midler, vi måske får, siger Søren Kristensen.