Silkeborg genfinder vindermelodien: To kasser af Schwartz

Både Silkeborg IF og Viborg FF vandt deres kampe efter henholdsvis at have spillet uafgjort og tabt i sidste runde. Næstved BK, der før søndagens kampe lå på fjerdepladsen, vandt også og hopper op på tredjepladsen, efter at FC Fredericia tabte.

Resultaterne betyder, at Viborg stadig ligger på førstepladsen, nu med 42 point, efterfulgt af Silkeborg med 41. Næstved har 39 point på tredjepladsen, men har spillet en kamp færre end de to tophold.

Læs også 10 kampe tilbage i stolen: SIF-træner kan spille frit fra leveren

Viborg var på udebane bagud 0-1 mod Lyngby, men kom tilbage og vandt 4-1 efter en flot anden halvleg, hvor midtjyderne scorede deres fire mål på 17 minutter.

Tættere var det i Silkeborgs kamp på hjemmebane mod HB Køge. To gange fik udeholdet udlignet, inden Ronnie Schwartz med sine to scoringer i anden halvleg sparkede sejren i hus for Silkeborg, der vandt 4-2.

Næstved vandt 2-1 på udebane over Nykøbing FC, mens Fredericia tabte 0-1 til Fremad Amager.

I de øvrige kampe i 1. division vandt FC Helsingør 2-1 over FC Roskilde, der fredag undgik en truende konkurs. Tabellens bundprop, Thisted FC, spillede hjemme 0-0 med Hvidovre.