Silkeborg forstærker forsvaret med ung svensker

1. divisionsklubben Silkeborg IF fortsætter oprustningen af forsvaret. Tidligere i transfervinduet har klubben hentet Svenn Crone og Frederik Møller, og nu tilslutter en ung svensk forsvarsspiller sig dem.

24-årige Marcus Johansson har nemlig skrevet under på en kontrakt frem til årets udgang. Han kommer til på en fri transfer, men har senest spillet i Jönköping Södra.

Jeg glæder mig til opgaverne og vil gøre mit til at indfri målsætningen om oprykning. Jeg er kommet til Silkeborg for at vinde fodboldkampe. Marcus Johansson, ny spiller i Silkeborg IF

- Jeg er glad for, at vi har fået aftalen med Marcus på plads. Han viste sig fint frem under forrige uges prøvetræningsophold og kommer til at indgå som en vigtig del af vores defensive kapacitet, siger SIF-manager Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Marcus Johansson var med i de to testkampe i forrige uge mod Silkeborg KFUM og AaB, og her demonstrerede han ifølge manageren fysisk styrke, hurtighed og taktisk disciplin.

- Jeg fik et rigtig godt indtryk af klubben og spillertruppen, og jeg er glad for, at jeg nu er kommet på kontrakt i Silkeborg. Jeg glæder mig til opgaverne og vil gøre mit til at indfri målsætningen om oprykning. Jeg er kommet til Silkeborg for at vinde fodboldkampe, siger nyindkøbet.

Den 195 cm høje svensker kommer oprindeligt fra Halmstads BK, hvor han har fået sin fodboldopvækst. Han spillede fra 2015-17 i alt 43 førsteholdskampe for den sydsvenske klub i henholdsvis Allsvenskan og den næstbedste række, Superettan.

I foråret 2018 spillede han så for Jönköping Södra og blev noteret for otte kampe.