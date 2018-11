Silkeborg er hurtigst til at opdage lungekræft

I snart tre år har de på Diagnostisk Center i Silkeborg undersøgt patienter med vage symptomer på lungekræft i en såkaldt lavdosis CT-lungescanning. Scanningen kan opspore forstadier til kræft og små kræftknuder.

Hvis de praktiserende læger i Silkeborg har en fornemmelse for, at patienter kan være i risiko for lungekræft, så kan de sende dem til en lavdosis CR-scanning. I modsætning til den gængse røntgenundersøgelsen kan scanningen afsløre selv små kræftknuder.

- Det er patienter hvor den praktiserende læge har en mavefornemmelse for, at der muligvis kan være noget galt med patienten, fortæller lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Claus Brøckner Nielsen.

Hvad er CT-scanning? CT er en forkortelse af computer tomografi. Tomografi betyder tværsnits fotografering. En CT-skanning er en avanceret røntgenundersøgelse, der giver detaljerede billeder af kroppens forskellige væv og organer. De informationer, røntgenstrålerne giver under skanningen, bearbejdes til billeder i en computer.

Kilde: Aarhus Universitetshospital.

Derfor kan man scanne patienter, som ikke sendes i et decideret kræftpakkeforløb. Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) har lavet en årlig statistik over tilfælde og behandlingen af kræftsygdommen i 2017 fra de forskellige dele af Danmark.

- Det her er ikke en screeningsundersøgelse, man har bare givet de praktiserende læger bedre mulighed for at bruge en moderne metode. Så har man scannet flere, og så har man fundet flere kræftsvulster, siger Claus Brøckner Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rapporten viser, at man i Silkeborg fandt 37 pct. af diagnosticerede tilfælde af lungekræft, hvor landsgennemsnittet er 20 pct.

- Når man scanner flere, så finder man flere patienter. Det er jo positivt, men vi bliver nødt til at få myndighederne til at diskutere, om den måde de har gjort på i Silkeborg, om det skal udbredes, siger Claus Brøckner Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I Silkeborg fandt man 37 pct. af diagnosticerede tilfælde af lungekræft, hvor landsgennemsnittet er 20 pct i 2017.

Lige nu er man i gang med at indsamle al data fra Silkeborg, så man kan finde ud af, hvor mange man undersøger, inden man finder en person med lungekræft.

- Hvis du undersøger flere, så finder du også flere, men man skal gå ind og se på, om skal vi undersøge 10.000 for at finde 10 – eller skal vi undersøge 1000 for at finde 10. Er det rimeligt? Det er den balance, man skal finde ud af, fortæller Claus Brøckner Nielsen.

Det er nemlig ikke uden risici, at få lavet en lavdosis CT-scanning og det kræver ressourcer.

- Det er den diskussion, de faglige selskaber skal tage. Man skal selvfølgelig også se samfundsøkonomisk på det, hvor mange skal man scanne for at finde en ekstra kræftpatient.

Bør føre til handling

Hos Kræftens Bekæmpelse mener man, at tallene i den nye årsrapport bør føre til handling og udbredes til flere steder i landet.

- Tid spiller en kæmpe rolle i behandlingen af lungekræft. Hvis diagnosen stilles på et tidligt stadie, er der betydelig bedre udsigter for patientens overlevelse. Derfor er resultaterne fra Silkeborg vigtige, og de bør tages op og drøftes, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse til deres hjemmeside.

På landsplan var 43 pct. af patienternes lungekræft nået til et stadie 4. I Silkeborg var tallet kun 31 pct.

- Alle patienter med lungekræft har krav på at få stillet en diagnose så hurtigt som muligt, uanset hvor de bor henne. Så når det i Silkeborg går så godt med den tidlige diagnostik, bør det give anledning til, at man politisk og på det lægefaglige plan drøfter, hvordan man andre steder i landet kan opnå lignende resultater. Det skylder man patienterne, fastslår Jesper Fisker til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

For et år siden var Region Midtjylland skeptisk i forhold til, hvor mange man undersøgte, som ikke havde kræft - men som stadig blev undersøgt.

- Det skyldes, at den her lavdosis CT måske ikke fanger alle kræfttilfælde, og at vi også nogle gange kommer til at diagnosticere nogen med kræft, som ikke har kræft. Og så skal vi bagefter have dem ind i den her fulde CT-undersøgelse alligevel, og så kan vi komme til at stråle dem for meget. Det er det, vores eksperter siger til os, siger Anders Kühnau (A), sagde den daværende næstformand for Region Midtjylland, som i dag er formand til TV2 ØSTJYLLAND i august 2017.

En af de patienter, som blev henvist til lavdosis CT-lungescanning, var Svend-Aage Jensen.

- De har reddet mit liv. Det er der ingen tvivl om. Det har kæmpe stor betydning for mig. Hvis de havde brugt den gamle metode, så var det slet ikke sikkert, at de havde set det, fortalte 75-årige Svend-Aage Jensen til TV2 ØSTJYLLAND den 22. august 2017.

Dengang havde 20 været igennem den lavdosis CT-scanning. Claus Brøckner Nielsen må ikke fortælle, hvor mange der i dag har været igennem - men det er et trecifret antal, fortæller han.

- Når vi ser resultaterne fra Silkeborg, så kan vi se, om det er et rimeligt mål, i forhold til alle dem der er scannet.

Vi kan ikke udbrede, før vi har fået en bedre forståelse af deres resultater, og set hvad der er positivt og bagsiden af medaljen. Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.

Hvornår de endelige resultater fra Silkeborg er tilgængelige, det ved han ikke.

- Det er kompliceret data, så de arbejder på det. Vi har bedt dem om at skynde sig, for der er mange, der venter spændt på de endelige resultater, fortæller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Og inden det sker, så er det svært at diskutere politisk, om det skal udbredes til resten af landet.

- Vi kan ikke udbrede, før vi har fået en bedre forståelse af deres resultater, og set hvad der er positivt, og bagsiden af medaljen, siger Claus Brøckner Nielsen.