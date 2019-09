Silkeborg byder nye borgere velkommen - og der er mange af dem

Silkeborg har de seneste år gjort meget for at gøre sig synlig og attraktiv i befolkningen.

Kommunen har fået en motorvej, der forbinder Silkeborg med Herning og Aarhus.

Den har udråbt sig selv som outdoor-kommune, og så har den lavet en bosætningskampagne, der hedder Silkeborg Kalder.

Og måske et eller flere af disse tiltag har spillet ind, i forhold til at flere vælger at flytte til området.

Silkeborg er nu Danmarks tiende største by, og hvert år flytter i gennemsnit tusind nye indbyggere til kommunen.

Velkomstmøde for nye indbyggere på Campus Bindslevs Plads.

Derfor afholder kommunen nu særlige velkomstmøder for deres nye indbyggere.

Velkommen til

Søndag var godt hundrede af dem mødt op til velkomstmøde, hvor blandt andre borgmesteren var til stede.

- Jeg synes, det er helt på sin plads, at jeg er her som borgmester for at sige velkommen til dem og sige tak, fordi de vil bo i vores kommune, sagde borgmester Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

De lagde ud med at holde ét velkomstmøde om året, men på grund af stor efterspørgsel er det blevet til tre møder om året.

Kim Andersen med sin kæreste Sofie og deres to børn er for nylig flyttet fra Aarhus til Silkeborg.

En af de fremmødte i går var pædagog Kim Andersen, der var der sammen med sin familie. De er flyttet fra Aarhus til Silkeborg.

- Vi er mødt op for at skabe netværk og høre om tilbuddene her i byen og for ungerne, når de bliver større, for eksempel i forhold til skole og så videre, sagde Kim Andersen.

I alt bor der 93.000 indbyggere i Silkeborg Kommune.

De største danske byer: 1 København 623.404 2 Aarhus 345.332 3 Aalborg 215.312 4 Odense 204.182 5 Esbjerg 115.652 6 Vejle 114.83 7 Frederiksberg 103.96 8 Randers 97.909 9 Viborg 97.113 10 Silkeborg 93.054

Borgmester: Årsagen er motorvejen

Borgmester Steen Vindum har tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at en stor del af befolkningstilvæksten skyldes de nye muligheder for hurtigere at komme til og fra byen.

- Vi har fået en motorvej, som kobler Silkeborg tættere på omverdenen, og gør det muligt at nå mange flere arbejdspladser, når man bor her i byen, lyder hans forklaring.

Natur og relationer

Kommunens udviklingschef Gregers Pilgaard er enig, men nævner også skoven, søerne og de dygtige virksomheder i kommunen.

- Silkeborg kan meget. Vi er mest kendt for vores natur. Vi har også et dynamisk erhvervsliv. Vi har også fået en motorvej, og den har sat turbo på vores by, siger udviklingschefen.

- Vi ved, at jobmuligheder er en flyttefaktor, og det samme er relationer – altså om man kender folk, der bor det sted man flytter hen til. Måske er man vokset op der, eller måske har man selv boet der. Det er to meget kraftige flyttefaktorer.