Silkeborg-boss giver grønt lys til at bruge Skov-millioner

Den tidligere Silkeborg-spiller Robert Skov blev officielt præsenteret i tyske Hoffenheim i midtugen i en handel, som sikrer Silkeborg IF adskillige millioner kroner.

Det skyldes, at klubben fra Søhøjlandet fik en videresalgsklausul med i aftalen, da kantspilleren blev solgt til FCK for et halvandet år siden.

Fredag aften tabte Silkeborg med 2-3 til Hobro i 3F Superligaen, og dermed oppe på fire nederlag ud af fire mulige i denne sæson.

Derfor synes det nærliggende, at Silkeborg skal ud og bruge nogle af Skov-millionerne på nye spillere, som kan forstærke truppen og hjælpe klubben ud af den resultatmæssige krise.

Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, fortæller, at cheftræner Kent Nielsen bare skal sige til, hvis han får øje på en interessant spiller.

- Robert Skov-pengene understøtter mulighederne for at styrke holdet. Hvis Kent Nielsen og sportschef Jesper Stüker kan finde én eller to gode spillere, som kan styrke holdet, så understøtter vi muligheden.

- Vi har allerede fået en ny spiller i denne uge, som vi klart forventer kommer til at styrke holdet, så vi er fulde af fortrøstning. Det skal nok gå, siger den administrerende direktør.

Han henviser til forsvarsspilleren Milan Massop, der er hentet i belgisk fodbold.

På trods af den dårlige sæsonstart mener Kent Nielsen, at hans trup er god nok til Superligaen. Foto: Johnny Pedersen - Ritzau Scanpix

Kortene tæt til kroppen

Silkeborg-træner Kent Nielsen holdt kortene tæt til kroppen, da han udtalte sig om eventuelle forstærkninger efter Hobro-kampen.

- Vi er underlagt nogle økonomiske rammer, men vi er opmærksomme på, hvad der eventuelt er af muligheder, men præcis hvem og hvilke positioner, det er mellem sportsdirektøren og mig, siger cheftræneren.

På trods af den dårlige sæsonstart mener Kent Nielsen, at hans trup er god nok til Superligaen.

- Vi tog nogle skridt i den rigtige retning mod Hobro. Vi må få det bedste ud af det. Vi skal spille så optimalt, som vi overhovedet kan, og vi føler stadigvæk, at vi har noget i os, siger han.

Det vides ikke nøjagtigt, hvor mange millioner Silkeborg fik ud af Robert Skovs skifte til Hoffenheim, men en udsendt fondsbørsmeddelelse har givet en god indikation på det.

Silkeborg har opjusteret forventningerne til årsregnskabet til et overskud på 5-10 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på at lande mellem minus 5 millioner og plus 5 millioner kroner.