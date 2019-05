Silkeborg bevarer førsteplads med drømmemål på falderebet

Alt er stadig åbent før sidste runde i 1. division.

Søndag var der fart over feltet, da topholdet Silkeborg slog Fremad Amager 4-3 i en medrivende målfest, mens Viborg besejrede Hvidovre 1-0 på udebane.

Resultaterne betyder, at Silkeborg bevarer førstepladsen forud for sidste runde, der afvikles på lørdag.

Læs også Silkeborg-træner: Nu er vi favoritter til oprykning

Silkeborg er øverst i tabellen med 58 point, mens Viborg er et point efter på andenpladsen. Fremad Amager har 50 point på tredjepladsen med en kamp tilbage.

Næstved og Lyngby ånder Amager-holdet i nakken med 49 point, efter at Lyngby søndag slog Næstved 2-0 på hjemmebane.

Rækkens nummer et efter 33 runder rykker direkte op i Superligaen, mens nummer to og tre skal møde superligahold over to playoffkampe om en billet til den bedste række i næste sæson.

De mange medrejsende Silkeborg-fans havde en god eftermiddag i København. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Lignede et oprykkerhold

På Sundby Idrætspark lignede Silkeborg et oprykkerhold, da holdets og 1. divisions topscorer, Ronnie Schwartz, hamrede gæsterne foran efter syv minutters spil.

Fremad Amager fik ikke clearet bolden, som landede for fødderne af den tidligere Randers- og AaB-bomber, der hamrede den op i hjørnet til 1-0.

Glæden var kortvarig. Knap var de rødblusede færdige med at juble, før Lucas Engel skrabede bolden i nettet i den anden ende.

Det blev også 2-1 til Fremad Amager på et formidabelt frisparksmål af Lucas Ohlander med seks minutter tilbage af første halvleg.

Læs også Hele byen bakker op om SIF’s Superligaprojekt

Målfesten fortsatte efter pausen, da Schwartz blev dobbelt målscorer. Efter lidt tilfældigheder bragte Samson Ideye igen Fremad Amager foran på en flugter, men målorgiet var endnu ikke slut.

Et fladt indlæg fra Jeppe Okkels sejlede hele vejen gennem Amager-defensiven og i nettet. Pludselig stod det 3-3, og alt var igen åbent.

Tilskuerne på Sundby Idrætspark blev godt underholdt. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Endnu et drømmemål

Der skulle et nyt drømmemål til at afgøre det. Med to minutter igen af den regulære spilletid trak Stephan Petersen ind i banen og kanonerede den i det fjerneste hjørne med venstrebenet, og Silkeborg tog fra den svære udebane med alle tre point.

Viborgs sejr var en anelse nemmere at holde styr på. Sejren blev sikret af Jeff Mensah, der var på pletten med et hårdt spark ti minutter inde i anden halvleg.

I den anden ende af tabellen rykkede Thisted endegyldigt ud efter et 2-3-nederlag til HB Køge, mens et brasiliansk mirakel holdt liv i FC Helsingørs overlevelseschancer i sidste spillerunde.

Da FC Roskilde vandt 3-2 over FC Fredericia, skulle Helsingør have point ude mod Nykøbing FC for ikke at rykke ud.

Efter 92 minutters spil var superliganedrykkerne dog bagud 1-3, og alt tydede på anden nedrykning i træk. Men så dukkede brasilianske Douglas op, og med to scoringer i overtiden sørgede han for 3-3 i en vanvittig afslutning.

Det betyder, at hvis Helsingør i sidste runde kan slå Lyngby hjemme, mens Hvidovre taber ude til Fredericia, så overlever Helsingør i rækken på en bedre målscore end netop Hvidovre.

VIDEO: Se den seneste udgave af 'Skipperligaen Update':