Silkeborg-anfører indstiller karrieren ved årsskiftet

Efter mere end ti år i klubben og 384 kampe for Silkeborg er det slut. Den 36-årige Dennis Flinta stopper sin fodboldkarriere, når hans kontrakt udløber til nytår.

Den nuværende Silkeborg-anfører og højreback, der i denne omgang har været Silkeborg-spiller siden 2009, føler, at tiden er inde.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at de seneste år har været hårde med op- og nedrykninger, skader og en position, hvor jeg er røget ud og ind af holdet. Dennis Flinta, Silkeborg IF

- På et tidspunkt skal det jo slutte. Jeg er 36 år, så det er vel ikke den store sensation, at det sker nu. Jeg har det rigtig godt med, at beslutningen nu er truffet, og jeg føler også, at tidspunktet er rigtigt.

- Jeg har nydt mine år i fodbold og i SIF, men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at de seneste år har været hårde med op- og nedrykninger, skader og en position, hvor jeg er røget ud og ind af holdet, siger Dennis Flinta til Silkeborgs hjemmeside.

Flinta er i denne sæson noteret for otte ligakampe. Den sidste kan blive, når Superligaens agterlanterne på udebane møder Lyngby 15. december.

Flinta fik superligadebut i Brøndby, hvor han var angriber.

Siden skiftede han til Silkeborg, og her blev han - bortset fra i en periode i FC Midtjylland fra 2007 til 2009.

