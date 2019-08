Sikkerheden forbedres: Nu laves kaotisk strækning om

Siden den nye havneplads ved Aarhus Havn så dagens lys, har der været problemer med cykelstiens afmærkning.

Cykelstien er nemlig markeret med diskrete vejsøm, som kan være svære at få øje på. Derfor har det været svært for både fodgængere og cyklister at finde ud af, hvem der har fortrinsret hvor på pladsen.

Men nu er der godt nye til de fortvivlede trafikanter.

Folk har været meget i tvivl om, hvor de skulle køre, og hvordan de skulle forholde sig på havnepladsen. Anne Høgh Vinter, ingeniør, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Flere henvendelser

Efter flere henvendelser fra borgere, der har været i tvivl om de trafikale forhold ved Havnepladsen, præsenterer Teknik og Miljø i Aarhus Kommune nu en løsning, der skal gøre strækningen mere sikker for cyklister og fodgængere.

- Folk har været meget i tvivl om, hvor de skulle køre, og hvordan de skulle forholde sig på havnepladsen, siger Anne Høgh Vinter, der er ingeniør hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor bliver de diskrete vejsøm nu suppleret med optegnede cykelbaner og cykelsymboler, der skal gøre cykelstien mere synlig.

- Vi vil gerne tydeliggøre overfor trafikanter, hvem der skal køre hvor. Så cyklister og fodgængere ikke er i tvivl om, hvor cykelstien er, siger Anne Høgh Vinter.

Letbane skal have fortrinsret

Udover en bedre markering af cykelarealerne på Havnepladsen vil Teknik og Miljø også ændre vigepligten ved letbaneovergangen.

I dag er området et shared-space koncept, hvor fodgængere, Letbanen og cyklister deles om pladsen uden, at nogen har fortrinsret frem for andre.

Cykelstien skal nu markeres med tydelige optegninger.

Men det har vist sig at skabe utryghed ved særligt letbanechaufførerne. Så Aarhus Kommune vil ophæve konceptet, så ingen er i tvivl om, at Letbanen har førsteprioritet på Havnepladsen.

- Shared Space kan godt give uklare vigepligtsforhold. Der har vi oplevet udfordringer specielt for letbaneførerne, siger Anne Høgh Vinter.

Førhen har cykelstien kun været markeret af diskrete vejsøm, som har gjort det svært for fodgængere at se cykelstien. Foto: Aarhus Kommune

Arbejdet med de nye forandringer på Havnepladsen begynder i efteråret, når Østjyllands Politi har godkendt de sidste detaljer i projektet.

Markeringen af cykelstien skulle gerne stå færdigt i løbet af august og september, mens forandringerne ved overgangen på Letbanestrækningen stadig er under udvikling og forventes færdigt i oktober 2019.

