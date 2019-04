Sigtet for dobbeltdrab var psykotisk ved anholdelse

Opdateret kl. 13.53: Den sigtede blev varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling frem til 21. maj. Via sin advokat nægter han sig skyldig. Han kærede dog ikke kendelsen. Den 28-årige var ikke til stede i retten. Når han er i stand til at møde, bliver der et nyt grundlovsforhør. Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 28-årige mand, der er sigtet for at have dræbt to personer i Sabro vest for Aarhus, fremstod psykotisk, da han blev anholdt onsdag aften.

Det er netop kommet frem ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Manden er ikke selv til stede, fordi han er blevet indlagt på et psykiatrisk hospital.

De to dræbte, en 92-årig mand og en 61-årig kvinde, blev slået ihjel med en økse og en kniv.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til den alvorlige sigtelse.

Er formodentlig nær familie

Politiet kan ikke med 100 procents sikkerhed slå fast, hvem de dræbte er, men man er ret sikker på, at der er tale om to nære familiemedlemmer.

- Jeg kan ikke sige mere om personernes relation. Vi arbejder stadig på gerningsstedet og sikrer spor, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, tidligere på dagen til Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi har plomberet døren til det rækkehus i Sabro, hvor de to dræbte blev fundet.

Det var klokken 23.31 onsdag aften, at manden blev anholdt. Drabene formodes at være sket cirka to timer forinden på den 92-årige mands bopæl i Sabro.

Østjyllands Politi rykkede nemlig ud til adressen, hvor de to dræbte blev fundet, omkring kl. 21.30.

Grundlovsforhøret bliver afholdt for lukkede døre.