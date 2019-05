Sidste skoledag kan blive første møde med alkohol: - Sæt grænser

Botanisk Have i Aarhus er normalt smukt og fredfyldt, men fredag var nok ikke den rigtige dag at pakke picnic-kurven og et tæppe for at sidde på græsset i parken.

Læs også 1600 skoleelever strejkede for klimaet

Den var nemlig godt og grundigt indtaget af op mod 3000 elever fra 9.- og 10.klasser i Aarhus. Alle sammen med planer om at feste.

Vi har på en måde en aftale. Sådan en fifty-fifty-aftale, vil jeg sige. Jeg kommer måske ikke helt til at overholde den. Suzzanna Ploscinska, 9. klasse, Solbjerg Skole

Og det foregik under kontrollerede forhold i overensstemmelse med forældrene. Sådan da.

- Vi har på en måde en aftale. Sådan en fifty-fifty-aftale, vil jeg sige. Jeg kommer måske ikke helt til at overholde den, siger Suzzanna Ploscinska, der går i 9. klasse på Solbjerg Skole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politibetjente og fanger festede sammen i Botanisk Have til folkeskoleelevernes sidste skoledag.

Lignende aftaler har de afgående folkeskolelever og forældre indgået i Randers. Men da TV2 ØSTJYLLANDs reporter, Andreas Jørgensen, spurgte eleverne om hvor meget de har fået lov til at drikke, var svarende ofte de samme:

- Det tør jeg ikke sige, for jeg kan ikke love, det er det, jeg drikker, siger Julie Puchkova, der går i 10. klasse på Nørrevangsskolen i Randers.

Det kan godt være, at de har fået at vide, at de må drikke tre eller fem øl, og de så drikker syv, men de drikker ikke 10 eller 12. Jannie Langballe Blenstrup, fagkoordinator, Rusmiddel Teamet, Aarhus Kommune

Men selvom de unge (næsten) indrømmer, at de kommer til at overskride de grænser, der er sat for dem, så giver det måske alligevel mening at sætte dem.

- Regler og rammer er rigtig vigtigt. Vi ved, at unge mennesker som udgangspunkt gerne vil følge de regler, der bliver stillet op for dem. Det kan godt være, at de har fået at vide, at de må drikke tre eller fem øl, og de så drikker syv, men de drikker ikke 10 eller 12, siger Jannie Langballe Blenstrup, der er fagkoordinator ved Rusmiddel Teamet i Aarhus Kommune.

Alligevel skal man dog tænke sig om, før man sætter meget stramme regler.

Selvom de unge ikke vil indrømme det, vil de som udgangspunkt gerne følge de grænser, deres forældre sætter for dem.

- Man skal lave nogle grænser, hvor man tænker, at de er til at holde. Hvis man ved, at ens ung gerne vil drikke alkohol, skal man selvfølgelig ikke lave en ramme, hvor man siger, at man overhovedet ikke må, siger Jannie Langballe Blenstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Forældre og natteravne holder øje

Danske unge drikker i dag mindre end for bare få år siden, men ifølge Trygfonden er 52 procent af de unge mellem 13 og 15 år, når de drikker sig fulde første gang.

- Min, hun har fem genstande med. Jeg håber, hun overholder det, siger Jane Hansen, der er forældre til en af afgangseleverne i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:55 VIDEO: Jannie Langballe Blenstrup fra Jannie Langballe Blenstrup fra Aarhus Kommunes rusmiddel-team giver råd til, hvordan man sætter grænser for sine børn, når det gælder alkohol. Luk video

Og det er blandt andet derfor, at Aarhus Kommune og politiet nu holder øje med festen.

Det gør de blandt andet med hjælp fra de gult klædte natteravne, som frivilligt står klar, hvis uheldet er ude.

Men også forældrene er inviteret med til festen for at fastsætte fornuftige grænser for de unge. Blandt andre Marit Brix, som i dag sørger for, at de unge ikke falder i den nærliggende sø.

- Jeg har lykkeligt fortrængt min egen tid. Men jeg er fra landet, så der var nok mindre styr på det, end der er her, siger Marit Brix, der er forælder til en af eleverne fra 9. klasse i Aarhus.

For at sørge for at de unge mennesker have en god fest uden uheld, var flere forældre mødt op. Det gav blandede reaktioner fra de unge.

Den hjertelige overvågning er naturligvis i god mening, men det falder ikke i god jord alle steder i Randers.

- Min søn var bestemt ikke glad for, at jeg skulle med herned i dag, siger Christina Ildsvart, der også var en af de deltagende forældre.

Men der er også dem, der synes, det er rart at have dem i nærheden. De kan nemlig godt lade være med at stå i vejen for de unge menneskers fest.

Læs også Skoleelever har renset 50 kilometer kyststrækning for skrald

- Forældrene er super cool med det, og det er super fint at se, siger Suzzanna Ploscinska.