Sidste gudstjeneste – kirke nedlægges

I slutningen af november flytter de første patienter ind på det nye psykiatriske hospital i Skejby, som afløser det gamle i Risskov. Det betyder, at det er slut med gudstjenester i Hospitalskirken i Risskov.

Torsdag blev det sidste punktum sat, da den sidste gudstjeneste i kirken blev afholdt.

Vedmodigt er det jo altid, fordi det er et sted, som man altid har kendt og et sted, som man altid har forbundet med Aarhus og Risskov. Siger Henrik Wigh-Poulsen, Biskop

- Nu flytter man til nogle nye lokaler, hvor der er basic for en bedre behandling, men vedmodigt er det jo altid, fordi det er et sted, som man altid har kendt og et sted, som man altid har forbundet med Aarhus og Risskov. Der er en særlig ånd herude jo, siger biskop, Henrik Wigh-Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange var mødt op for at tage afsked med kirken

Det blev afslutningen på en lang historie, og derfor var mange beboerne i Risskov og omegn mødt op, og det glædede både biskoppen og sognepræst Kirsten Stiklund Larsen, der torsdag stod for den sidste gudstjeneste.

Mange mennesker var mødt op til den sidste gudstjeneste Foto: Palle Hansen

- Det er jo fantastisk med så mange mennesker. Det er mange flere, end vi havde ventet. Der er kommet rigtig mange gamle medarbejdere, som skal se kirken for sidste gang, så vi håber på, at det bliver en rigtig god gudstjeneste, siger Kirsten Stiklund Larsen, der er sognepræst i Hospitalskirken.

Efter gudstjenesten var alle de opmødte inviteret til lagkage i kirkens festsal.

Planen er, at den gamle kirke skal erstattes med lejligheder og bruges til almen beboelse.