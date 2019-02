Sidste år blev det gratis - så mange flere indleverer nu deres kæledyr

Siden det er blevet gratis at indlevere sit kæledyr til Dansk Dyreværn Aarhus, har dyreinternatet i Tranbjerg oplevet en stor stigning i antallet af kæledyr, der afleveres af private.

- Vi har oplevet en stigning på 40 procent, sammenlignet med året før det blev gratis. Det er en voldsom stigning, fortæller Kalle Fisker, bestyrelsesformand, Dansk Dyreværn Aarhus.

Dyr på porten

Tallet omfatter kun indlevering af folks egne kæledyr, hvor tallet på hjemløse dyr ligger stabilt. Før man gjorde det gratis, oplevede dyreværnet ofte, at dyrene blev dumpet foran porten.

- Vi har haft så mange episoder, hvor folk smider dyrene ud. Vi har oplevet at få en kasse med kattekillinger og en hund bundet til et skilt, fortæller Kalle Fisker.

Men den 1-årige ordning har naturligvis ikke været helt gratis for dyreinternatet.

Kalle Fisker anslår, at det nye tiltag vil koste omkring 100.000 kroner per år. I december 2018 indviede de nye bygninger.

I december 2018 blev de nye bygninger på 600 kvadratmeter indviet af blandt andre borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S). Foto: Dansk Dyreværn Århus

- Vi har brugt penge fra vores egen kapital, og så har vi fået nogle private bidrag, fortæller han.

7500 kroner for ti katte

Fornylig fik de indleveret ti katte af en ældre kvinde, der ikke ville have haft råd til af aflevere kattene før den nye ordning. Før februar 2018 ville det have kostet hende 7500 kroner at indlevere de ti katte.

Ved at gøre det muligt for alle uanset økonomi, kan man i højere grad undgå, at folk smider kæledyrene ud.

- Når et dyr først har været i en familie, kan det aldrig klare sig selv igen. Dyret vil enten dø af sult eller blive spist, fortæller Kalle Fisker.

Selvom de har oplevet en eskalering i indleverede kæledyr, der primært er katte og kaniner, har Dansk Dyreværn Aarhus ikke ansat flere hænder, hvor der er syv ansatte på selv internatet.

- Med mere moderne faciliteter kan vi tage os af alle dyrene, fortæller Kalle Fisker.