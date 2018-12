Sidst set til julefrokost: Politiet leder efter Steffen

Steffen Dam Jensen var natten til lørdag til julefrokost med vennerne. De var efterfølgende taget på flere forskellige barer på Åboulevarden i Aarhus, og der er manden sidst blevet set.

- Vi søger det, vi kan, og afhører familie og venner for at se, hvem han sidst har været sammen med og hvor det giver mening at lede efter ham, siger Bo Christensen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Han kan være faldet et eller andet sted, så folk må gerne kigge i baggårdene og i haven. Bo Christensen, Vagtchef hos Østjyllands Politi.

Han er sidst set klokken 01.15, og både politiet og de pårørende opfordrer nu alle, der har set ham eller snakket med ham i byen til at ringe 114 i håb om at finde ud af, hvad der er sket.

Steffen Dam Jensen er omkring 195 centimeter høj og kraftig af bygning. Foto: Privatfoto

- Vi vurderer ikke, der ligger en forbrydelse bag. Han kan være faldet et eller andet sted, så folk må gerne kigge i baggårdene og i haven. Vi kigger selvfølgelig også alle relevante steder, siger Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Steffen Dam Jensen er omkring 195 centimeter høj, kraftig af bygning og var iført en hvid t-shirt, lyseblå jeans, sort hættetrøge, sort uldjakke og gråbrune sko.